Die BrainChip Holdings verzeichnete am Freitag einen deutlichen Kursrückgang an der Börse. Im Tradegate-Handel startete die Aktie zunächst bei 0,197 Euro, musste im Tagesverlauf jedoch spürbare Einbußen hinnehmen. Der Titel rutschte zeitweise auf 0,190 Euro ab und notierte am Nachmittag bei 0,195 Euro, was einem Minus von 1,1 Prozent entspricht. Das Handelsvolumen belief sich auf über 111.000 gehandelte Aktien, was das anhaltende Interesse der Anleger an dem Wertpapier widerspiegelt. Bemerkenswert ist der signifikante Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 0,320 Euro, das am 23. Februar 2024 erreicht wurde. Aktuell liegt der Kurs etwa 39 Prozent unter diesem Höchststand.

Ausblick auf kommende Geschäftszahlen

Mit Spannung blicken Marktteilnehmer bereits auf die nächsten wichtigen Termine im Unternehmenskalender. Die Veröffentlichung der Finanzergebnisse für das vierte Quartal 2024 ist für den 26. Februar 2025 angesetzt. Im darauffolgenden Jahr werden die entsprechenden Zahlen voraussichtlich am 4. März 2026 präsentiert. Angesichts des aktuellen Kursniveaus, das deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 0,090 Euro vom 6. September 2024 liegt, wird die weitere Entwicklung von Analysten und Investoren aufmerksam verfolgt.

Anzeige

BrainChip Holdings-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue BrainChip Holdings-Analyse vom 31. Januar liefert die Antwort:

Die neusten BrainChip Holdings-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für BrainChip Holdings-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 31. Januar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

BrainChip Holdings: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...