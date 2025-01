DeepSeek hat zu Wochenbeginn für einen Schock an den Börsen gesorgt. Der Hype um den neuen chinesischen KI-Player kostete Nvidia gleich mal 589 Milliarden US-Dollar an Börsenwert. Das gab es an der Wall Street noch nie! Wie glaubhaft sind die Daten von Deepseek und wie könnte sich dadurch die Börsenlandschaft verändern - welche Aktien könnten in Zukunft profitieren?Darüber hinaus hat Puma schwache Zahlen vorgelegt. Jetzt soll es ein Effizienzprogramm richten. Reicht das - LVMH konnte im Vergleich ...

