Der Aktienkurs des Pharmariesen Roche verzeichnete am Mittwoch einen deutlichen Aufschwung, nachdem die US-Gesundheitsbehörde FDA eine wichtige Zulassungserweiterung für einen Brustkrebstest genehmigt hatte. An der Schweizer Börse SIX kletterte die Roche-Aktie um 0,4 Prozent auf 286,40 CHF, wobei im Tagesverlauf sogar ein neues 52-Wochen-Hoch bei 289,60 CHF erreicht wurde. Das Handelsvolumen war mit 686.542 gehandelten Aktien überdurchschnittlich hoch, was das gesteigerte Anlegerinteresse widerspiegelt.

Innovativer Durchbruch in der Brustkrebsdiagnostik

Die Erweiterung betrifft den PATHWAY HER2-Test, der nun auch zur Identifizierung von Patientinnen mit HR-positivem, HER2-ultraniedrigem metastasierendem Brustkrebs eingesetzt werden kann. Diese Entwicklung ist besonders bedeutsam, da etwa 20-25 Prozent der Brustkrebspatientinnen in diese Kategorie fallen und nun möglicherweise von einer gezielten Behandlung profitieren können. Marktbeobachter bewerten diese Zulassung als strategisch wichtigen Erfolg für Roche, der das Wachstumspotenzial im diagnostischen Bereich unterstreicht. Die positive Resonanz am Aktienmarkt deutet darauf hin, dass Anleger die Geschäftsperspektiven des Unternehmens optimistisch einschätzen.

