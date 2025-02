Goldman Sachs "kann Bitcoin nicht besitzen" - doch dieses Unternehmen hat einen besseren Weg gefunden…

Anzeige / Werbung

Die Finanzgeschichte zeigt immer wieder dieselbe Wahrheit: Bedeutende Marktchancen entstehen, wenn institutionelle Giganten nicht auf eindeutige Signale reagieren können. Genau das sehen wir derzeit live:

am 27. Januar verkündete Ripple-CEO Brad Garlinghouse etwas, das die Finanzmärkte aufhorchen ließ - er plädiert dafür, dass die US-Regierung in ihrer geplanten nationalen digitalen Asset-Reserve mehrere Kryptowährungen berücksichtigen sollte, nicht nur Bitcoin.

Dies ist nicht bloß eine weitere Krypto-Überschrift. Es bestätigt eine Strategie, die ein kanadisches Unternehmen bereits vor Monaten in Bewegung gesetzt hat.

Während die Medien sich auf Garlinghouses Hinweis konzentrieren, dass Regierungsguthaben "die gesamte Branche" abbilden müssen, hat NextGen Digital Platforms diese Ausrichtung längst antizipiert.

Ihre jüngsten Schritte sprechen Bände:

Sie sicherten sich eine strategische XRP-Position , drittgrößte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung - genau als der Senat den krypto-freundlichen Finanzminister Scott Bessent mit überwältigenden 68 ? : ? 29 Stimmen bestätigte. Sie holten sich den Web3-Pionier Mario Nawfal als strategischen Berater ins Boot - den Gründer der IBC Group, einer renommierten Stimme in der Web3-Welt, der weltweit erfolgreiche Blockchain-Projekte aufgebaut und in sie investiert hat.

First Mover Advantage: Das Unternehmen, das den Wall-Street-Giganten bei XRP zuvorkommt

Doch es wird noch spannender …

Erst heute sorgte Grayscale Investments für Wirbel, als sie die Umwandlung ihres 16,1?Mio.?$ schweren XRP Trust in einen ETF an der New York Stock Exchange ankündigten.

Und Grayscale ist nicht allein.

Auch CoinShares und Bitwise haben XRP-ETF-Anträge eingereicht - ein klares Signal, dass es ein enormes institutionelles Interesse an einem regulierten XRP-Exposure gibt.

Denken Sie an die Marktdynamik:

Während große Vermögensverwalter sich um den Launch komplexer ETF-Produkte bemühen, hat NextGen Digital Platforms bereits eine strategische XRP-Position aufgebaut.

Die Marktkapitalisierung von XRP liegt bereits bei fast 180?Mrd.?$, doch die meisten institutionellen Investoren bleiben wegen fehlender Genehmigungen außen vor.

Sie müssen auf ETF-Freigaben warten, während Unternehmen wie NextGen längst echte Positionen aufbauen.

Durch Grayscales neuen Antrag, auch einen Solana-ETF zu starten, verschiebt sich das institutionelle Umfeld erheblich. Dass NextGen sowohl in XRP als auch Solana frühzeitig aktiv wurde - durch direkten Besitz statt komplexer Finanzprodukte - zeugt von beachtlicher Weitsicht.

Drei Erlösströme, eine Vision: Wie dieses Unternehmen den größten Banken zuvorkommt

Diese jüngste Doppel-Aktion verdeutlicht etwas Wichtiges an NextGens Vision:

Während Billionen-schwere Finanzinstitute aufgrund regulatorischer Beschränkungen noch zögern, positioniert sich dieses innovative kanadische Unternehmen systematisch vor den größten Marktkatalysatoren.

Ein Blick auf die aktuelle Lage:

Traditionelle Banken verwalten gigantische Summen, können aber wegen unklarer Vorschriften nicht in den Kryptomarkt einsteigen.

Ihre CEOs äußern sich entsprechend: Morgan Stanleys Ted Pick gibt zu, man warte auf "escape velocity" bei Kryptomärkten. Goldmans David Solomon sagt unverblümt: "Derzeit können wir aus regulatorischer Sicht kein Bitcoin besitzen." Bank of Americas Brian Moynihan ist frustriert: "Wenn die Regeln kommen … wird das Bankensystem hart einsteigen."



Meanwhile führt NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) seine strategische Expansion voran:

Ihre jüngste XRP-Akquisition passt perfekt zu den Marktentwicklungen.

CEO Alexander Tjiang erklärt: "Die Begeisterung in der XRP-Community, gepaart mit prominenten Stimmen wie von Bank of Americas Führung, bestärkt unser Vertrauen in das langfristige Potenzial von XRP."

Branchengrößen entscheiden sich für NextGen Digital

Doch das ist nur ein Teil einer ausgefeilten Marktstrategie.

Die Verpflichtung von Mario Nawfal bringt erstklassige Web3-Expertise in die NextGen-Vision.

Der Gründer von IBC Group, einer führenden VC- und Incubator-Plattform im Krypto-Bereich, spricht für die ehrgeizigen Pläne, die NextGen verfolgt.

Dieser mehrschichtige Ansatz zeigt markantes Marktverständnis:

Ihre Cloud AI Hosting -Abteilung generiert stabile Einnahmen durch anspruchsvolle KI-Anwendungen.

Die E-Commerce-Plattform zeigt konsequentes Wachstum bei Premium-Technologieprodukten.

Strategische Positionen in führenden digitalen Assets bringen sie der institutionellen Adoption einen Schritt voraus.

Mit Mario Nawfal als Berater profitieren sie von tiefer Web3-Expertise, um ihre Vision zu beschleunigen.

Und wie der jüngste State of DEXs-Bericht von OKX enthüllt, hält Solana nun 50?% aller dezentralisierten Börsenaktivitäten weltweit. Auch das unterstreicht, wie weitsichtig NextGen beim Aufbau ihrer Position war.

Der Machtwechsel in Washington, der diese Aktie an die Spitze katapultieren könnte!

Noch interessanter ist, wie NextGens jüngste Schritte mit den politischen Veränderungen übereinstimmen:

Die deutliche Bestätigung von Finanzminister Bessent durch den Senat deutet auf mehr Unterstützung für klare Kryptoregelungen.

Als maßgebliches Mitglied in der Krypto-Beratergruppe der Regierung treibt Bessent Rahmenbedingungen voran, die die institutionelle Adoption massiv beschleunigen könnten.

Das schafft eine außergewöhnliche Marktdynamik:

Während Großbanken mit Billionen-Vermögen wegen Regulatorik warten, baut NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) in aller Ruhe etwas Einmaliges - ein reguliertes Vehikel, das professionellen Zugang zu digitalen Assets bietet, abgesichert durch wachsende Technologiegeschäfte und angetrieben von Web3-Pionieren.

Die wohl ausgeklügeltste Krypto-Strategie am Markt?

Die wahre Stärke von NextGens Ansatz zeigt sich in ihrem strukturierten Umgang mit Marktchancen:

XRP-Kauf genau zum richtigen Zeitpunkt: Als Eric Trump vorschlug, Gewinne aus US-Krypto-Projekten von Steuern zu befreien, hat NextGen gleich die Gelegenheit genutzt. Das ist kein Zufall, sondern tiefes Marktverständnis.

Die kürzlich abgeschlossene Finanzierung über 811.000 ? $ schafft weiteres Kapital für ihre strategische Expansion.

Ihre Geschichte entfaltet sich weiter.

Jeder Schritt - von Krypto-Asset-Akquisitionen bis zu wichtigen Ernennungen in der Beratung - stärkt ihre Position als Brücke zwischen traditioneller Finanzwelt und digitaler Innovation.

Sie zeigen eine klare Vorstellung von der Finanzwelt von morgen.

Das ist nicht einfach ein weiterer Krypto-Trade, sondern ein ausgeklügelter Ansatz, um von mehreren technologischen Umbrüchen gleichzeitig zu profitieren.

Die Signale sind eindeutig.

Die Strategie steht.

Die Umsetzung ist konsequent.

Gelegenheiten wie diese, in denen riesige Banken signalisieren, dass sie dringend in Krypto wollen, aber nicht können, sind selten.

Wer diese Lücke schließt, hat enormes Potenzial.

Genau das hat NextGen Digital Platforms (ISIN: CA65290F1080; WKN: A40KLQ) vor - die Infrastruktur, die Wall Street braucht, noch bevor diese selbst agieren kann.

Und sehen wir uns Tesla an: Deren Aktiensplits lösten immer wieder signifikante Kursgewinne aus.

NextGen verfolgt ein ähnliches Erfolgsrezept - in einem noch dynamischeren Marktsegment.

