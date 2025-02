Der Kurs hat sich in dieser Woche überwiegend in einer engen Handelsspanne seitwärts bewegt, der maximale Aktiengewinn von 11,49 konnte in KW 05 nicht gesteigert werden. Wir erwarten, dass das Unternehmen am 10. Februar gute Quartalszahlen verkündet, die über den Prognosen liegen und dann wird wahrscheinlich die Aktie den Turbo einlegen. All for One ist ein führender internationaler IT-, Consulting- und Service Provider rund um SAP und darüber hinaus. ...

