Die Thyssenkrupp AG verzeichnet eine bemerkenswerte Kursentwicklung an den Börsen. Der Industriekonzern konnte in der jüngsten XETRA-Sitzung einen Kursanstieg von 1,2 Prozent auf 4,90 EUR verbuchen. Besonders erwähnenswert ist das neue 6-Monats-Hoch von 4,83 EUR, das die Aktie am 31. Januar erreichte. Die positive Entwicklung spiegelt sich auch in der Monatsbetrachtung wider, bei der das Papier einen Zuwachs von 24,27 Prozent aufweist.

Anstehende Quartalszahlen

Anleger richten ihren Blick nun auf den 13. Februar 2025, wenn der Konzern seine Ergebnisse für das erste Quartal 2025 vorlegen wird. Zudem steht am 3. Februar die Auszahlung der Schlussdividende an die Aktionäre bevor.

