EQS-News: Metavista3D, Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Metavista3D und BrainBit bündeln ihre Kräfte für fortschrittliche klinische Forschung



03.02.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Montag, 3. Februar 2025) - Metavista3D Inc. (TSXV: DDD) (FSE: E3T) ("Metavista3D" oder das "Unternehmen") freut sich, eine bedeutende Zusammenarbeit mit BrainBit, Inc. bekannt zu geben. Beide Unternehmen haben eine 36-monatige Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MOU) unterzeichnet, die den Beginn einer ehrgeizigen Partnerschaft markiert, die darauf abzielt, die Grenzen der klinischen Forschung und Studien zu erweitern. Das Ziel besteht darin, die Ergebnisse für die Kunden von BrainBit durch die Nutzung der verbesserten 3D-Anzeigetechnologien von Metavista3D zu verbessern. Verbesserung der Gesundheitsversorgung durch innovative Anzeigetechnologie Die Partnerschaft soll die hochmodernen pseudoholografischen 3D-Anzeigetechnologien von Metavista3D in die fortschrittlichen medizinischen Geräte von BrainBit integrieren. Diese Zusammenarbeit soll die räumlichen Realitätserlebnisse in klinischen Umgebungen neu definieren und gleichzeitig die Notwendigkeit stereotyper 3D-Brillen beseitigen. Die innovative Integration verspricht ein einzigartiges visuelles Erlebnis und könnte die Art und Weise verändern, wie neurologische und physiologische Daten im medizinischen Umfeld interpretiert werden. Jeff Carlson, Sprecher von Metavista3D, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft und erklärte: "Die Zusammenarbeit mit BrainBit bietet eine bemerkenswerte Gelegenheit, unsere bahnbrechenden 3D-Technologien mit wegweisenden medizinischen Geräten zu verbinden. Diese Allianz wird nicht nur die Ergebnisse im Gesundheitswesen verbessern, sondern auch den Weg für neuartige Anwendungen im medizinischen und privaten Gesundheitssektor ebnen." Ein Erbe der Innovation in der Gesundheitstechnologie Mit einer Tradition von drei Jahrzehnten in Forschung und Entwicklung bringt das Team von Metavista3D eine Fülle von Erfahrungen in der Konstruktion von Geräten für den professionellen und privaten Gebrauch mit. Als wichtige F&E-Kraft in verschiedenen Unternehmen hat Metavista3D stets darauf abgezielt, Innovationen zu entwickeln und fortschrittliche Lösungen für B2B- und B2C-Märkte zu schaffen. Dieses neue Projekt mit BrainBit unterstreicht das unermüdliche Engagement des Unternehmens für die Entwicklung überlegener KI-basierter Displays, die das Benutzererlebnis in verschiedenen Bereichen bereichern. Gemeinsam werden Metavista3D und BrainBit eine Reihe klinischer Studien und Tests durchführen, um die Wirksamkeit der drahtlosen EEG-, EMG- und ECG-Technologien von BrainBit zu verbessern. Die Kombination der Talente und Ressourcen beider Parteien lässt bahnbrechende Ergebnisse erwarten, die die Gesundheitsbranche erheblich beeinflussen werden. Diese Zusammenarbeit unterstreicht nicht nur Metavista3Ds Engagement für den technologischen Fortschritt, sondern auch seine Vision, hochmoderne Lösungen in die alltägliche Gesundheitspraxis zu integrieren. Durch diese Allianz ist eine neue Ära der visuellen und Datengenauigkeit in der medizinischen Diagnostik in Reichweite, die erhebliche Vorteile für Ärzte und Patienten gleichermaßen verspricht. Über BrainBit Brainbit ist ein 2015 gegründetes Hightech-Hardwareunternehmen mit Sitz in Kalifornien. Wir haben in unserem Team Spezialisten mit 30 Jahren Erfahrung versammelt, die sich auf Elektroenzephalographie und Elektromyographie sowie künstliche Intelligenz konzentrieren und lieben, was sie tun. In all diesen Jahren haben wir hochwertige EEG-, EMG- und Neurofeedback-Lösungen für verschiedene Unternehmen auf der ganzen Welt entwickelt. Wir führen je nach den Anforderungen unserer Kunden viele F&E-Projekte durch, darunter die Entwicklung verschiedener integrierter Lösungen - VR, intelligente Kleidung und verschiedene Geräte, da wir unterschiedliche Indizes messen. Wir finden es spannend, an KI und der Erfassung großer Datenmengen zu arbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter www.brainbit.com Über Metavista3D Metavista3D Inc. ist über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft psHolix AG führend bei der Entwicklung KI-gesteuerter, pseudoholografischer Anzeigetechnologien, die unsere Interaktion mit räumlichen Inhalten verändern sollen. Mit über 20 Patenten und einem Engagement für Innovation gestaltet Metavista3D die Zukunft immersiver, brillenfreier 3D-Erlebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter www.metavista3D.com. Die Aktien von Metavista3D werden öffentlich gehandelt und sind in Kanada an der TSX-Venture Exchange unter dem Tickersymbol DDD und an der Deutschen Börse in Frankfurt und anderen unter dem Tickersymbol E3T notiert. Die ISIN-Nummer von Metavista3D lautet CA59142H1073 und die deutsche WKN-Nummer A3EG0D. IM NAMEN DES VORSTANDS Jeffrey Carlson

CEO und Direktor

E: jeff@metavista3d.com

T: (647) 697-9199 Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der Börse definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Veröffentlichung. Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zum Geschäft, den Vermögenswerten oder Investitionen des Unternehmens sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da es keine Garantie dafür gibt, dass die Pläne, Absichten oder Erwartungen, auf denen sie basieren, eintreten werden. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß zahlreiche Annahmen, bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, sowohl allgemeiner als auch spezifischer Natur, die dazu beitragen, dass die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und sonstigen zukunftsgerichteten Aussagen möglicherweise nicht eintreten, was dazu führen kann, dass die tatsächliche Leistung und die Ergebnisse in zukünftigen Zeiträumen erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit enthaltenen Schätzungen oder Projektionen der zukünftigen Leistung oder Ergebnisse abweichen. Zu diesen Annahmen, Risiken und Unsicherheiten gehören unter anderem die Lage der Wirtschaft im Allgemeinen und der Kapitalmärkte im Besonderen sowie das Interesse der Anleger am Geschäft und die Aussichten des Unternehmens. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Datum dieser Pressemitteilung. Sofern gesetzlich nicht vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Wertpapierrecht vorgeschrieben. Darüber hinaus übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, die Erwartungen oder Aussagen Dritter in Bezug auf die oben besprochenen Angelegenheiten zu kommentieren. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/239329 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/239329

News Source: Metavista3D, Inc.





03.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com