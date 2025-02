The following instruments on XETRA do have their first trading 03.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.02.2025Aktien1 US04390B1052 Ascentage Pharma Group International ADR2 CA17888V1022 Cizzle Brands Corp.3 CA09345L1085 Blast Resources Inc.4 US8281741020 Chicago Atlantic BDC Inc.5 GB00BT3MB248 Pennon Group PLC BZR6 CA34547F1053 Foremost Clean Energy Ltd.Anleihen/ETF1 USU05638AE89 Buckeye Partners L.P.2 US68389XDC65 Oracle Corp.3 US863667BJ94 Stryker Corp.4 XS2939545773 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)5 USL6527FAE45 Motion Finco S.à.r.l.6 US641423CH90 Nevada Power Co.7 US68389XCX12 Oracle Corp.8 US863667BK67 Stryker Corp.9 US863667BM24 Stryker Corp.10 NO0013272203 Bakkegruppen AS11 DE000DW6AGQ8 DZ BANK AG12 DE000DW6AGP0 DZ BANK AG13 NO0013418806 Magellan BidCo S.à.r.l.14 US015271BE86 Alexandria Real Estate Equities Inc.15 US05684BAD91 Bain Capital Specialty Finance Inc.16 FR001400X6D7 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale17 US68389XDB82 Oracle Corp.18 US68389XCZ69 Oracle Corp.19 US863667BL41 Stryker Corp.20 DE000A3L5QU1 Urbanek Real Estate GmbH21 DE000A4DFDS9 PCC SE22 CH1411424570 Asian Development Bank (ADB)23 US14040HDJ14 Capital One Financial Corp.24 IT0005633786 Italien, Republik25 US68389XDA00 Oracle Corp.26 DE000A1PG2H0 Stadtsparkasse Düsseldorf27 DE000A1PG2G2 Stadtsparkasse Düsseldorf28 IE0006B9CPY7 Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF - CLASS USD (DIST)29 IE000M02BVY5 Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF - CLASS EUR (DIST)