Der Auftakt in die neue Börsenwoche dürfte für die Anteilscheine der beiden Chemiekonzerne BASF und Lanxess relativ ruppig werden. Beide Aktien geben im vorbörslichen Handel - wie zahlreiche andere Titel - bereits deutlich nach. Denn die Ankündigung von US-Zöllen schüren natürlich die Ängste vor einem Handelskrieg weiter an. Dieser wäre für die konjunkturabhängigen Chemiewerte natürlich Gift.Zudem belastet die beiden relativ stark in China engagierten Konzerne Lanxess und BASF auch diese Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...