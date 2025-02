www.bernecker.info

Indem man abnimmt, möchte man wieder zunehmen - so klar und einfach lässt sich die Lage bei STELLANTIS beschreiben. Und so hat man Änderungen in der Organisation des Unternehmens vorgenommen. So wurden die Software-Aktivitäten in eine Produktentwicklungs- und Technologieorganisation integriert und die Bereiche Corporate Affairs und Kommunikation zusammengelegt. Zudem wurde ein neues Marketingbüro eingerichtet. Mit all diesen Änderungen will man neues Wachstum erzeugen. Wir drücken die Daumen. dass das auch klappt! Die Aktionäre sind davon heute wohl weniger begeistert...