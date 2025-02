Schon zwei Wochen vor der Vorlage der Quartalszahlen gab die Commerzbank am Freitag einen Ausblick, der sich sehen lassen konnte. Dank eines aufstrebenden US-Dollars verzeichnete das Frankfurter Geldhaus ansehnliche Gewinne und konnte die eigenen Prognosen für das Jahr 2024 übertreffen. Gestärkt dadurch wurde so manches Geschenk für die Aktionäre in Aussicht gestellt.Anzeige:Um sechs Prozent legten die Konzernerträge zu, wie die Commerzbank (DE000CBK1001) mitteilte. Der Jahresgewinn für 2024 wird auf 2,7 Milliarden Euro beziffert, was einem ...

