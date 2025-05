Es ist eigentlich kaum zu glauben. Erinnert sich noch jemand an die Krisen-Stimmung vor wenigen Handelswochen? Ja genau, Ende März, Anfang April, als der DAX abrutschte und Trumps Zoll-Politik für Deutschlands exportorientierte Wirtschaft nichts Gutes verhieß? So wahnsinnig viel hat sich inzwischen fundamental eigentlich nicht geändert.Der deutsche Leitindex jedoch steht stark wie fast nie zuvor da. In die neue Handelswoche ging es am heutigen Montag schlussendlich mit einem Plus von 1,12 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...