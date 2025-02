- HEALWELL rechnet damit, dass mit einer strategischen Kostenoptimierungsinitiative mindestens 3,0 Mio. $ an jährlichen Kosteneinsparungen erzielt werden können. HEALWELL legt den Geschäftsschwerpunkt derzeit darauf, seinen Betrieb im Vorfeld des erwarteten Abschlusses der bereits angekündigten Übernahme der in Neuseeland ansässigen Firma Orion Health ("Orion") entsprechend anzupassen, um die betrieblichen Abläufe zwischen den beiden Unternehmen optimal aufeinander abzustimmen und von den resultierenden Synergieeffekten bestmöglich zu profitieren.

- HEALWELL hat außerdem mitgeteilt, dass das Unternehmen im Falle einer Ausweitung der US-Zölle gegenüber Kanada nicht nur auf Produkte, sondern auch auf Dienstleistungen voraussichtlich in einer vorteilhaften Lage sein wird, da das Unternehmen kaum Dienstleistungen von Kanada aus in die Vereinigten Staaten erbringt. Das Unternehmen hat zudem die Absicht, den Vertrieb seiner KI-Produkte und -Dienstleistungen über seine zukünftige Geschäftsbeziehung zu Orion stark zu forcieren, da Orion den Großteil seiner Umsätze international in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten bzw. über das öffentliche Gesundheitswesen Kanadas erwirtschaftet.

- Des Weiteren hat HEALWELL eine formelle schriftliche Zusage von einer Schedule-I-Bank zur Gewährung eines Kreditrahmens in Höhe von 50 Mio. $ erhalten, der insbesondere für die Übernahme der Firma Orion und deren anschließende Verwendung bereitgestellt wird.

TORONTO, ON, 3. Februar 2025 / IRW-Press / HEALWELL AI Inc. ("HEALWELL" oder das "Unternehmen") (TSX: AIDX, OTCQX: HWAIF), ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat, hat heute bekannt gegeben, dass es eine strategische Kostenoptimierungsinitiative zur Rationalisierung seiner betrieblichen Abläufe und zur Effizienzsteigerung einleitet. Die Umstrukturierungsinitiativen sollen das Unternehmen für ein langfristiges Wachstum positionieren und jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von mindestens 3,0 Mio. $ bringen. Diese strategische Optimierungsinitiative findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem HEALWELL sich auf den Abschluss der bereits angekündigten Übernahme der Firma Orion Health ("Orion") mit Sitz in Neuseeland vorbereitet. Diese sogenannte Rightsizing-Initiative, die darauf abzielt, die betrieblichen Abläufe im Vorfeld der Eingliederung von Orion zu rationalisieren, umfasst einen Personalabbau, die Senkung der Börsennotierungskosten und die Verringerung der Marketingausgaben. Damit ist das Unternehmen in der Lage, die resultierenden Synergieeffekte optimal zu nutzen und aus der Übernahme von Orion unmittelbar eine Wertschöpfung für seine Kunden und Stakeholder abzuleiten.

Anthony Lam, Chief Financial Officer von HEALWELL, erklärt: "2024 war für HEALWELL ein Jahr, das von raschem Wachstum und Kapitalallokationsinitiativen geprägt war. Zum Jahresabschluss konnten wir dann die Übernahme der Firma Orion Health bekannt geben, bei der es sich um unsere bis dato wichtigste Übernahme handelt, die unseren Kurs maßgeblich beeinflussen wird. Orion wird unsere Unternehmensfamilie um rund 400 neue Mitarbeiter und 11 internationale Niederlassungen erweitern und in unserem gesamten Unternehmen erhebliche Kosten- und Umsatzsynergien ermöglichen. Im Vorfeld der Übernahme von Orion haben wir bereits damit begonnen, einige dieser Synergieeffekte zu nutzen und unsere betrieblichen Abläufe entsprechend zu straffen. Unsere KI-basierten Geschäftsbereiche oder KI-fokussierten Projekte, bei denen im kommenden Jahr mit einem Anstieg des Personalbestands zu rechnen ist, sind von diesen Umstrukturierungsinitiativen nicht betroffen. Die entsprechenden Einsparungen werden in unseren Geschäftsbereichen für Gesundheitssoftware, Patientenservices und Auftragsforschungsinstitute (CRO) zu mehr Effizienz und Effektivität führen und gleichzeitig einen schlanken Betrieb und Kompetenzerhalt sicherstellen."

Dr. Alexander Dobranowski, CEO von HEALWELL, fügt hinzu: "Durch die proaktive Umsetzung von Kostenoptimierungsinitiativen können wir uns effizienter auf die zukünftige Eingliederung von Orion vorbereiten. Damit sind wir besser in der Lage, unsere Kunden zu bedienen, unsere Marktposition zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu gewährleisten. Mit diesem strategischen Schachzug wollen wir von den aus der Übernahme resultierenden Synergieeffekten entsprechend profitieren und die Voraussetzungen für nachhaltiges zukünftiges Wachstum, Innovation und verbesserte Dienstleistungen schaffen. Wir sehen der Umsetzung dieser und weiterer Schlüsselinitiativen zur Schaffung und Steigerung des Unternehmenswertes erwartungsvoll entgegen."

HEALWELL hat heute außerdem mitgeteilt, dass die neuen US-Zölle der Regierung von Trump voraussichtlich einen nur geringen Einfluss auf die Geschäftstätigkeit haben werden, da das Unternehmen keine physischen Güter über die US-Grenze versendet. Das Unternehmen ist überzeugt, dass es im Falle der Einführung von US-Zöllen gegenüber Kanada nicht nur auf Produkte, sondern auch auf Dienstleistungen ebenfalls in einer günstigen Lage ist, da der Großteil der Umsätze außerhalb der Vereinigten Staaten erwirtschaftet wird. HEALWELL hegt zudem die Absicht, den Vertrieb seiner KI-Produkte und -Dienstleistungen über seine Geschäftsbeziehung zu Orion stark zu forcieren, nachdem Orion den Großteil seiner Umsätze international in Ländern außerhalb der Vereinigten Staaten generiert, wie etwa in Kanada, Neuseeland, Australien, im Vereinigten Königreich und im Nahen Osten. Das Unternehmen glaubt auch, dass es von einer möglicherweise daraus resultierenden Änderung des Kaufverhaltens hin zu kanadischen Produkten ebenfalls maßgeblich profitieren könnte, da das öffentliche Gesundheitswesen in Kanada bereits entsprechende KI-Initiativen einleitet.

Des Weiteren hat HEALWELL angekündigt, dass es eine formelle schriftliche Zusage von einer kanadischen Schedule-I-Bank zur Gewährung eines Kreditrahmens in Höhe von 50 Mio. $ erhalten hat, der insbesondere für die Übernahme der Firma Orion und deren anschließende Verwendung bereitgestellt wird. Mit dieser schriftlichen Zusage und den Kapitalerhöhungen, die das Unternehmen in den vergangenen zwei Wochen im Rahmen seiner aufgestockten Bought-Deal-Platzierungen abschließen konnte, verfügt HEALWELL nun über ausreichende Finanzmittel, um erste Vorbereitungen für den spätestens am 1. April 2025 geplanten Abschluss der Übernahme von Orion zu treffen.

Dr. Alexander Dobranowski

Chief Executive Officer

HEALWELL AI Inc.

Über HEALWELL AI

HEALWELL ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen, das sich auf die Gesundheitsvorsorge spezialisiert hat. Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, die Gesundheitsversorgung zu verbessern und durch die Früherkennung von Krankheiten Leben zu retten. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet mit Hilfe seiner eigenen Technologie moderne klinische Entscheidungsunterstützungssysteme, die Gesundheitsdienstleistern dabei helfen können, seltene und chronische Krankheiten zu erkennen, ihre Praxis effizienter zu gestalten und damit ihre Patienten erfolgreicher zu behandeln. HEALWELL setzt auf eine Strategie, bei der die Entwicklung und der Erwerb technologischer und klinisch-wissenschaftlicher Kompetenzen, welche die Roadmap des Unternehmens ergänzen, im Zentrum stehen. HEALWELL notiert unter dem Börsensymbol "AIDX" an der Toronto Stock Exchange und unter dem Börsensymbol "HWAIF" an der OTC Exchange. Nähere Informationen zu HEALWELL erhalten Sie unter https://healwell.ai/.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung stellen "zukunftsgerichtete Informationen" und "zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze dar, einschließlich Aussagen über die strategischen Kostenoptimierungsinitiativen des Unternehmens und deren erwartete Vorteile und Kosteneinsparungen; die erwarteten Auswirkungen der kürzlich angekündigten und potenziellen zukünftigen US-Kanadischen Zölle auf das Unternehmen; die erwarteten Kapitalquellen für die Akquisition von Orion; die erwartete Zeitplanung für den Abschluss der Akquisition von Orion; die erwarteten Kapitalquellen für die Akquisition von kanadischen Zölle auf das Unternehmen; die voraussichtliche Übernahme und anschließende Integration von Orion durch das Unternehmen; den voraussichtlichen Zeitplan für den Abschluss der Übernahme von Orion; die voraussichtlichen Kapitalquellen des Unternehmens für die Übernahme von Orion, einschließlich eines Bankkredits in Höhe von 50 Millionen Dollar; und die Pläne des Unternehmens, die Mitarbeiterzahl zu erhöhen und den Vertrieb seiner KI-Produkte und -Dienstleistungen zu steigern; und basieren auf Annahmen, Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter oder Ausdrücke wie "erwarten", "glauben", "beabsichtigen", "antizipieren", "Initiative", "Position", "Zukunft", "sich freuen auf", "im Falle von", "Vorbereitungen treffen für", "verbessern", "Wachstum", "unterstützen", oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte zukünftige Bedingungen, Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht "werden", "können", "könnten", "würden", "sollten" oder "ergriffen werden", oder die Verneinung eines dieser Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf den Einschätzungen des Managements hinsichtlich historischer Trends, aktueller Bedingungen und erwarteter zukünftiger Entwicklungen sowie einer Reihe spezifischer Faktoren und Annahmen, die zwar von HEALWELL zum Zeitpunkt solcher Aussagen als angemessen erachtet werden, jedoch außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen und von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerblichen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen, die dazu führen könnten, dass sich die zukunftsgerichteten Aussagen letztendlich ganz oder teilweise als falsch oder unwahr erweisen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf verschiedenen Annahmen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden: der Zeitplan und die erwarteten Auswirkungen der Kostenoptimierungsinitiativen des Unternehmens; die Fähigkeit des Unternehmens, alle verbleibenden aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss der Orion-Akquisition zu erfüllen, einschließlich des Erhalts aller ausstehenden behördlichen Genehmigungen; die Fähigkeit von HEALWELL, die Akquisition zu den vorgesehenen Zeitplänen und Bedingungen abzuschließen; die Fähigkeit des Unternehmens, erfolgreich über die 50-Dollar-Kreditfazilität mit der Schedule-I-Bank zu verhandeln und endgültige Vereinbarungen über diese Kreditfazilität zu treffen, sowie die Zeitpläne und Bedingungen, zu denen diese Kreditfazilität bereitgestellt wird; die Fähigkeit des Unternehmens, erworbene Geschäfte, Produkte und Dienstleistungen in die eigenen zu integrieren; die Stabilität der allgemeinen Wirtschafts- und Marktbedingungen; die Angemessenheit des Betriebskapitals und der Zugang zu Finanzmitteln; HEALWELLs Fähigkeit, die geltenden Gesetze und Vorschriften einzuhalten; HEALWELLs fortwährende Einhaltung der Rechte am geistigen Eigentum Dritter; die Auswirkungen des Wettbewerbs in der Branche; der Bedarf an immer innovativeren Produktlösungen und Dienstleistungsangeboten; Trends beim Kundenwachstum und der Einführung neuer Technologien in der Branche; und dass die unten genannten Risikofaktoren in ihrer Gesamtheit keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft, die operativen Betriebe, den Umsatz und/oder die Ergebnisse von HEALWELL haben. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit innewohnenden Risiken und Ungewissheiten verbunden, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und zu der Möglichkeit führen, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen, Projektionen oder Schlussfolgerungen als nicht zutreffend erweisen, dass Annahmen nicht korrekt sind und dass Ziele, strategische Ziele und Prioritäten nicht erreicht werden.

Bekannte und unbekannte Risikofaktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle von HEALWELL liegen, könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse von HEALWELL wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Entwicklungen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risikofaktoren zählen unter anderem jene Faktoren, die im Abschnitt "Risk Factors" im jüngsten Jahresbericht von HEALWELL vom 1. April 2024 erörtert werden, der auf dem SEDAR+-Profil von HEALWELL unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Die Risikofaktoren sollen keine vollständige Liste der Faktoren darstellen, die sich auf HEALWELL auswirken könnten, und der Leser wird darauf hingewiesen, diese und andere Faktoren, Ungewissheiten und potenzielle Ereignisse sorgfältig zu berücksichtigen und sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden gemacht, um über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu informieren. HEALWELL lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, oder wesentliche Unterschiede zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erläutern, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind durch diese Warnhinweise eingeschränkt.

Für weitere Informationen:

Pardeep S. Sangha

Investor Relations, HEALWELL AI Inc.

Tel.: 604-572-6392

mailto:ir@healwell.ai

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

