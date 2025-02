EQS-News: The Platform Group AG / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group AG startet Projekt für eigene Payment-Lösung



03.02.2025 / 12:50 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group AG startet Projekt für eigene Payment-Lösung



Düsseldorf, 3. Februar 2025. The Platform Group AG (ISIN DE000A2QEFA1 , " TPG "), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat am Kapitalmarkttag bekannt gegeben, eine eigene Payment-Lösung am Markt etablieren zu wollen.



Christoph Wilhelmy, COO der The Platform Group AG: "Im Rahmen unserer Softwareentwicklung zu TPG One haben wir das Thema Payment stärker in den Fokus gerückt. Nach Gesprächen mit den bisherigen Payment-Partnern, externen Online-Shops und der Nachfrage nach einer höheren Conversion-Rate haben wir beschlossen, eine eigene Lösung im Markt zu etablieren. Dabei haben wir zwei Ziele: Zum einen kann der Kunde nahtlos auf unseren inzwischen 30 Plattformen mit allen Zahlungsmethoden bezahlen. Zum anderen möchten wir durch den eigenen Paymentansatz und der Entwicklung unserer eigenen 'Buy-Now-Pay-Later-Lösung' die Conversion-Rate deutlich erhöhen und neue Kunden zu Stammkunden transformieren."

Das Projekt TPG Pay wird dabei von der zentralen Softwareentwicklung der TPG geleitet und sieht eine Fertigstellung im dritten Quartal des Jahres 2025 vor.



Laura Vogelsang, Vorstand der The Platform Group AG: "Bei der fashionette haben wir über viele Jahre eigene Zahlungswege im Bereich Buy-Now-Pay-Later sowie Kauf-auf-Raten etabliert. Dies hat zur Folge gehabt, neue Kundengruppen zu erschließen und so den Anteil der Stammkunden auszuweiten. Bisher war der Fokus rein intern ausgerichtet. Mit dem Projekt TPG Pay möchten wir dies nun ändern und einen eigenen Bereich für externe B2B-Kunden etablieren."



The Platform Group AG:

The Platform Group AG ist ein Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 25 Branchen aktiv ist. Zu den Kunden gehören sowohl B2B- als auch B2C-Kunden, zu den Branchen gehören unter anderem Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik, Autoplattformen und Luxusprodukte. Die Gruppe hat europaweit 18 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2024 wurde ein Umsatz von EUR 525 Mio. bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von EUR 33 Mio. realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Reinhard Hetkamp, CFO und Leiter IR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com

03.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com