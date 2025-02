ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ArcelorMittal mit einem Kursziel von 27,10 Euro auf "Buy" belassen. Die neuen US-Zölle seien positiv für US-Konzerne und SSAB, aber negativ für Arcelor, schrieb Analyst Andrew Jones in seinem am Montag vorliegenden Kommentar zur Stahlbranche. Letztere verkauften Stahl aus Mexiko und Kanada in die USA. Die Belastung kalkulierte er allerdings in einer früheren Szenarioanalyse auf nicht mehr als drei Prozent des operativen Gewinns (EBITDA)./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 03:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 03:40 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: LU1598757687