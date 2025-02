EQS-Ad-hoc: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

fox e-mobility AG: Abstimmungsergebnis - Hauptversammlung vom 31 Januar 2025



03.02.2025 / 13:19 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Kapitalherabsetzung um 99% und Kapitalerhöhungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 17 Millionen Euro beschlossen Auf der Hauptversammlung der Gesellschaft am 31. Januar 2025 waren zu den Beschlussfassungen ca. 42.5 % des Grundkapitals von 73.289.378 vertreten. Mit einer Mehrheit von 99,96 % wurde beschlossen: die Kapitalherabsetzung um 99% durch Zusammenlegung von 100 Aktien zu einer neuen Aktie die vorgeschlagenen Kapitalerhöhungsmaßnahmen im Umfang von bis zu 17 Millionen Euro (TOP 10-15 der am 23.Dezember 2024 veröffentlichten Tagesordnung) https://fox-em.com/wp-content/uploads/2024/12/EINBERUFUNG-DER-HV-31012025-BUNDESANZEIGER-23122024.pdf die Satzungsänderungen betreffend Verkürzung der Amtszeit, reduzierte und erfolgsbezogene Vergütung sowie Reduzierung der Zahl der Aufsichtsratsmitglieder von vier auf drei Mitglieder Die Vorstandsmitglieder des Geschäftsjahr 2022 wurden in Einzelabstimmung entlastet. Der jetzt amtierende Vorstand erhielt ca. 72% der Stimmen der anwesenden Aktionäre. Im Anschluss an die Hauptversammlung wurde seine Bestellung vom Aufsichtsrat bis zum 7.Dezember 2025 verlängert. Den Aufsichtsratsmitgliedern des Geschäftsjahrs 2022 wurden in Einzelabstimmung mit ca.62% die Entlastung verweigert. Die an der Hauptversammlung anwesenden Aufsichtsratsmitglieder Patrick Bigger (Vorsitzender) sowie Attila Külkey und Rene Peter wurde von ca. 38,2% der anwesenden Stimmen bei ca. 61% Enthaltungen für eine Amtszeit bis zum 31.Dezember 2025 gewählt. Als Abschlussprüfer wurde Dr. Kleeberg & Partner GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Member Crowe Global, München für das Geschäftsjahr 2024 gewählt. Es wurden in Bezug auf das Geschäftsjahr 2022 auf Antrag in der Hauptversammlung zwei Sonderprüfungsanträge nach § 142 Abs.1 AktG beschlossen. Der Antragsteller ist Aktionär mit 1.000 Aktien und in 2020 bis März 2021 ehemaliger Rechtsanwalt der Gesellschaft. Die Sonderprüfungen betreffen (i) Umsetzung und Einhaltung (Lock-up) des von 76 Personen am 7.Dezember 2020 geschlossenen Einbringungs- und Nachgründungsvertrags im Geschäftsjahr 2022 und (ii) die Begebung von Wandelschuldverschreibungen an die Green Assets Holding AG im Jahre 2022. Die Beschlussfassung zu den Sonderprüfungsanträgen erfolgte mit 17.952.422 Stimmen. Im Umfang von 17.940.322 Stimmen liegt dem Vorstand eine Erklärung des abstimmenden Aktionärs vor, nach der er seine eigene Stimmabgabe wegen Irrtums bei seiner Stimmabgabe anficht. Der Vorstand weist darauf hin, dass der Einbringungsvertrag bereits im Geschäftsjahr 2021 vollständig umgesetzt wurde. Im Jahre 2022 wurden zwei Wandelschuldverschreibungen mit einem Wandlungspreis von 1,00 Euro pro Aktie im Gesamtumfang von 675.000 Euro an die Green Assets Holding AG emittiert. Diese Wandelschuldverschreibungen sind im Rahmen einer Umschuldung wieder eingezogen worden; es fand keine Wandlung in Aktien statt.



Ende der Insiderinformation



03.02.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com