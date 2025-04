EQS-News: fox e-mobility AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Jahresbericht

Düsseldorf, 14. April 2025

Kapitalmaßnahmen

Die Umsetzung der in der Hauptversammlung am 31. Januar 2025 gefassten Kapitalbeschlüsse beginnt mit der Reduzierung des Grundkapitals auf 732.893 Euro. Die entsprechende Satzungsänderung sowie die 100:1 Zusammenlegung der Aktien einschließlich Spitzenausgleich und Anpassung der Depotbestände wird voraussichtlich bis Ende Mai 2025 vollzogen sein. Die Notierung der Aktien wird dann unter einer neuen ISIN weitergeführt.

Als weitere Umsetzungsmaßnahme wird die Gesellschaft statt einer Ausgabe von Optionsscheinen direkt eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechten für alle Bestandsaktionäre durchführen. Das Emissionsvolumen soll ca. 7 Mio. Euro betragen, d.h. jede Aktie soll zum Bezug von einer bestimmten Anzahl von neuen Aktien berechtigen. Das Bezugsverhältnis und der Bezugspreis sowie die Details des in Vorbereitung befindlichen Bezugsangebots sollen unmittelbar nach dem Vollzug der Kapitalherabsetzung und spätestens bis Mitte Juni 2025 veröffentlicht werden.

Der Erfolg dieser ersten Kapitalerhöhung ist die Voraussetzung für die weitere Fortführung der geplanten MIA -Entwicklung.

Bisher ist nur ein Teil der Kosten der Bezugsrechtskapitalerhöhung finanziert; die Gesellschaft geht aber davon aus, dass auch die übrigen Kosten bis zur Veröffentlichung des Bezugsangebots vollständig durchfinanziert sein werden und die größeren Bestandsaktionäre und strategische Partner sich an der Finanzierung beteiligen werden.



Die Gesellschaft plant dann im September 2025 eine weitere Barkapitalerhöhung über ein Investorenkonsortium unter Ausschluss des Bezugsrechts aus dem Genehmigten Kapital, mit der die für die 2. Entwicklungsphase bis zum fahrbaren Prototyp erforderlichen Finanzmittel aufgebracht werden sollen. Der Finanzierungsbedarf richtet sich nach dem Erfolg der o.g. ersten Bezugsrechtskapitalerhöhung. Insgesamt sollen durch die beide Kapitalerhöhungen dem Konzern ca. 12 Mio. Euro zufließen.



Finanzkalender

Die Gesellschaft hat die Jahresfinanzberichte 2023 und 2024 vorbereitet und plant diese in geprüfter Form kurzfristig nach der ersten Kapitalerhöhung im Juni/Juli 2025 zu veröffentlichen. Die nächste ordentliche Hauptversammlung ist für Oktober 2025 geplant.

Da das Beschwerdeverfahren gegen die Konkurseröffnung der 100% Tochtergesellschaft Fox Automotive Switzerland AG i.L. noch nicht abgeschlossen ist, kann nicht ausgeschlossen werden, dass wegen einer Entscheidung im Beschwerdeverfahren die o.g. zeitlichen Angaben einer Anpassung bedürfen. Die Gesellschaft hat jedoch für alle Szenarien Pläne entwickelt, die die Interessen der Aktionäre und Gläubiger der Gesellschaft gewährleisten sollen.

Kontakt: ir@fox-em.com



fox e-mobility AG

Königsallee 61

D-40215 Düsseldorf





