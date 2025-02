NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Zalando mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Underperform" belassen. Zalando sei neben Next unter den europäischen Bekleidungshändlern am geringsten von den neuen US-Zöllen betroffen, schrieb Analyst William Woods in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar./ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 03.02.2025 / 11:31 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.02.2025 / 11:31 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000ZAL1111