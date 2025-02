Wien (www.fondscheck.de) - Die Leiterin Kapitalmarktstrategie bei Blackrock für die Region Deutschland, Österreich sowie die Schweiz und Osteuropa, Ann-Katrin Petersen, ist in Elternzeit gegangen, so die Experten von "FONDS professionell".Ihren Posten habe interimsweise Tuan Huynh übernommen, der von der Deutschen Bank zu dem weltgrößten Vermögensverwalter stoße. Dies gehe aus einer internen Mitteilung der weltweiten Blackrock-Chefstrategin Wei Li und des Deutschland-Chefs Dirk Schmitz an die Mitarbeiter hervor, die FONDS professionell vorliege. Demnach habe Huynh den Posten zum heutigen Montag (03.02.) übernommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...