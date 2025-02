Die Leverkusener streben die Zulassungserweiterung eines Hoffnungsträgers der Pharma-Sparte an. Diese könnte helfen, die nahende Patentklippe des Konzerns abzumildern. Die Bayer-Aktie verliert am Montag dennoch kräftig. Die Sorge vor drohenden US-Zöllen lässt die Gewinne der letzten zwei Wochen wieder abschmelzen. Es sind gute Nachrichten aus der zuletzt recht gebeutelten Pharma-Sparte, die Bayer am Montag bekanntgab. In einer Phase-III-Studie habe "Finerenon" bei Patienten mit Herzinsuffizienz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...