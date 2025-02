Die Deutsche Telekom verzeichnet einen bemerkenswerten Aufwärtstrend an der Börse. Der Telekommunikationsriese konnte am Montagnachmittag einen Kursanstieg von 0,2 Prozent auf 32,40 EUR verbuchen, wobei das Tageshoch bei 32,75 EUR lag. Diese positive Entwicklung reiht sich in eine längerfristige Erfolgsgeschichte ein, die durch beeindruckende Quartalszahlen untermauert wird. Im dritten Quartal 2024 konnte das Unternehmen seinen Gewinn je Aktie auf 0,60 EUR steigern, was eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 0,39 EUR darstellt. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 3,43 Prozent auf 28,50 Milliarden EUR.

Aktienrückkaufprogramm zeigt Wirkung

Ein wichtiger Treiber für die positive Kursentwicklung ist das laufende Aktienrückkaufprogramm. Allein in der letzten Januarwoche 2025 erwarb das Unternehmen über 1,1 Millionen eigene Aktien zu einem durchschnittlichen Kurs von 31,07 EUR. Seit Beginn des Programms Anfang Januar wurden bereits mehr als 5 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese Maßnahme wird von Analysten positiv bewertet, die im Durchschnitt ein Kursziel von 37,64 EUR für die Telekom-Aktie prognostizieren. Zusätzlich erwarten Experten für das kommende Jahr eine Dividendenausschüttung von 0,898 EUR je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 0,770 EUR bedeutet.

Anzeige

Deutsche Telekom-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Deutsche Telekom-Analyse vom 3. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Deutsche Telekom-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Deutsche Telekom-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Deutsche Telekom: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...