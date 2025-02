Die Novartis-Aktie zeigte am Montag ein wechselhaftes Bild an der Schweizer Börse SIX. Nach einem verhaltenen Start bei 94,86 CHF durchlief das Papier verschiedene Handelsphasen, wobei es zunächst auf ein Tagestief von 94,50 CHF absackte, sich aber im späteren Verlauf deutlich erholen konnte. Am Nachmittag verzeichnete die Aktie schließlich ein Plus von 0,2 Prozent und näherte sich der 96-Franken-Marke an. Das Handelsvolumen war mit über 1,7 Millionen gehandelten Aktien bemerkenswert hoch, was das rege Interesse der Anleger unterstreicht.

Analysten sehen Wachstumspotenzial

Die Bewertung der Novartis-Aktie durch Marktexperten fällt überwiegend optimistisch aus. Mit einem durchschnittlichen Kursziel von 99,00 CHF sehen Analysten noch erhebliches Aufwärtspotenzial. Diese Einschätzung wird durch die solide Geschäftsentwicklung gestützt, die sich in einer Umsatzsteigerung von 13,87 Prozent im letzten Quartal widerspiegelt. Für das laufende Jahr rechnen Experten mit einer Dividende von 3,89 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 3,50 CHF bedeuten würde. Bemerkenswert ist auch die Spanne zwischen dem 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF und dem aktuellen Kursniveau, die weiteres Kurspotenzial andeutet.

Anzeige

Novartis-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Novartis-Analyse vom 3. Februar liefert die Antwort:

Die neusten Novartis-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Novartis-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 3. Februar erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Novartis: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...