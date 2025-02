München (ots) -Die Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern schreibt auch in diesem Jahr ihren renommierten Stiftungsaward für Vielfalt und Respekt in der Pflege aus, der mit einem Preisgeld von 2.000 Euro dotiert ist.Vielfalt ist eine der größten Stärken unserer Gesellschaft - und das gilt auch für die Pflege. Dieses Bewusstsein zu stärken und herausragende Initiativen sichtbar zu machen ist der Korian Stiftung für Pflege und würdevolles Altern ein Anliegen. Der Award, der seit 2021 jährlich verliehen wird, zeichnet Projekte, Teams, Institutionen oder Einzelpersonen aus, die mit innovativen Konzepten dazu beitragen, den Pflegealltag diversitätssensibler zu gestalten und dadurch nachhaltig zu verbessern. Dabei kann es um interkulturelle Pflegekonzepte, geschlechtersensible Strukturen, die Inklusion von Menschen mit Behinderung oder weitere Maßnahmen gehen, die Vielfalt in der Pflege fördern."Pflege ist so vielfältig wie die Menschen, die sie benötigen und die sie leisten. Diversität bedeutet mehr als nur Unterschiede zu akzeptieren - sie aktiv zu gestalten und zu fördern. Mit unserem Award wollen wir diejenigen sichtbar machen, die vorangehen, Vorbilder sind und mit gutem Beispiel zeigen, dass Pflege für alle da ist", so Elisabeth Scharfenberg, Vorständin der Korian Stiftung.Bewerbungen sind bis zum 30. Mai 2025 möglich, die Verleihung des Preises wird im September 2025 stattfinden.Weitere Infos zur Ausschreibung sowie das Bewerbungsformular finden interessierte Bewerber:innen unter www.korian-stiftung.de/korian-stiftung-award.Kontakt:Elisabeth Scharfenbergelisabeth.scharfenberg@korian-stiftung.deMobil: 089 - 24 20 65 280www.korian-stiftung.deOriginal-Content von: Korian Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/156472/5963471