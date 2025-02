© Foto: Robert Michael/dpa

Der Halbleiterkonzern Infineon hat am Dienstagmorgen seinen Geschäftsbericht vorgelegt. Der kommt bei Anlegerinnen und Anlegern gut an.Die globale Industriekrise sowie die Nachfrageschwäche im Automobilbereich waren die für Infineon im vergangenen Jahr bestimmenden Themen. Dementsprechend mau fällt die Bilanz der Aktie im Vergleich zum Stand vor einem Jahr aus: Gegenüber dem deutschen Leitindex DAX herrscht eine klare Underperformance. Am Dienstag deutet alles darauf hin, dass Infineon die Lücke deutlich verkleinern wird, denn die Aktie konnte sich schon in der Vorbörse um fast 10 Prozent steigern. Grund ist der am Morgen vorgelegte Geschäftsbericht mit einer angehobenen Jahresprognose. …