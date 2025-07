ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Infineon vor Quartalszahlen von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Francois-Xavier Bouvignies rechnet mit einer soliden Quartalsbilanz des Chip-Produzenten. Dies könne im Verein mit einem starken Ausblick um etwa fünf bis zehn Prozent höhere Konsensschätzungen für 2025 und um bis zu zehn Prozent höhere Konsensprognosen für 2026 nach sich ziehen, hieß es in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick./rob/bek/ag



