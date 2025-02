DJ PTA-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE erwägt Kapitalerhöhung zu 1 EUR je Aktie mit Bezugsrecht sowie einem Private Placement

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta/04.02.2025/09:15) - Hamburg, 04. Februar 2025 - Die Nakiki SE ("Gesellschaft" ISIN: DE000WNDL300) erwägt zur Wachstumsfinanzierung eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die bestehenden Aktionäre. Zu der Kapitalerhöhung könnte auch ein Private Placement beitragen. Dabei könnte die Gesellschaft auf die in den vergangenen Jahrzehnten gewachsene Finanzierungs- und Kapitalmarktexpertise sowie das Netzwerk von Nakiki-Vorstand Andreas Wegerich zurückgreifen. Der Bezugspreis würde bei 1 EUR je Aktie liegen.

Kontakt für Rückfragen: Telefon: +49 40 285 304 23-0 E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE Johnsallee 30 20148 Hamburg Internet: https://nakikifinance.com/

Handelsregister: AG München HRB 228000 WKN: WNDL30 ISIN: DE000WNDL300

Aussender: Nakiki SE

ISIN(s): DE000WNDL300 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin Weitere Handelsplätze: XETRA, Tradegate Exchange

