NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Infineon mit einem Kursziel von 38,50 Euro auf "Buy" belassen. Beim erhöhten Umsatzziel für das Gesamtjahr setzten die Münchner auf eine schrittweise Nachfrageerholung, schrieb Analyst Alexander Duval am Dienstag nach den Zahlen zum ersten Geschäftsquartal./agVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 07:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0006231004