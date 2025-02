Die All for One Group SE, führender IT-Service-Provider mit Fokus auf SAP-Lösungen, hat ihre Finanzergebnisse für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2024/25 veröffentlicht. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 134,2 Mio. EUR, leicht über dem Vorjahreswert von 133,8 Mio. EUR. Während das Vorjahresquartal noch stark von Lizenzverkäufen geprägt war, treibt nun die hohe Nachfrage nach Migrationsprojekten mit "RISE with SAP" und "GROW with SAP" das Wachstum, insbesondere im Hinblick auf die anstehende Umstellung auf SAP S/4HANA Cloud bis 2027. Starke Performance im Kernsegment CORE Die steigende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...