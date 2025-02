Beim beinahe schon traditionellen Besuch von Stefan Land in den Frankfurter Redaktionsräumen von boersengefluester.de zeigt sich der CFO der All For One Group Mitte Januar 2025 überwiegend zuversichtlich, was die weitere operative Entwicklung des auf SAP-Anwendungen spezialisierten IT-Dienstleisters angeht. Dominantes Thema bei All For One bleiben bis auf weiteres die großen Migrationsprojekte Richtung SAP AP ...

Den vollständigen Artikel lesen ...