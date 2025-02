PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der von den USA angezettelte Zollstreit sorgt an den europäischen Märkten auch am Dienstag für Unsicherheit. Nachdem US-Präsident Donald Trump Zölle auf Waren aus Mexiko und Kanada vorerst ausgesetzt hatte, reagiert China mit Gegenzöllen in die andere Richtung. "Die vergangenen 24 Stunden waren ein Paradebeispiel dafür, wie volatil die Märkte in Zukunft bleiben könnten", schrieben vor diesem Hintergrund die Experten von Index Radar.

Nach seinem schwachen Wochenauftakt versuchte sich der Leitindex der Eurozone, der EuroStoxx 50, am Vormittag zu stabilisieren. Bei einem Stand von 5.228 Punkten notierte er 0,2 Prozent höher. Erneut schwächer zeigte sich der Schweizer SMI mit minus 0,65 Prozent auf 12.465 Punkten, er stand unter dem Eindruck hoher Kursverluste der UBS . Der britische FTSE 100 sank um 0,27 Prozent auf 8.560 Zähler.

Der Zollstreit überlagerte etwas die Quartalsbilanzen großer europäischer Konzerne, von denen es am Dienstag einige gab. Im Bankensektor lobten Analysten die Quartalszahlen der UBS. Die seit Ende Dezember stark gelaufenen Papiere stiegen anfangs deutlich, drehten dann aber ins Minus mit zuletzt rund 6 Prozent. Anhaltende Diskussionen um Eigenkapitalvorschriften könnten für einen Teil der Kursabgaben verantwortlich sein, sagten Marktbeobachter.

BNP Paribas gewannen nach Zahlen über 2 Prozent. Das Schlussquartal des französischen Kredithauses sei besser gelaufen als erwartet, schrieb Analyst Chris Hallam von Goldman Sachs .

Die Anteile des Spirituosenherstellers Diageo dämmten ihre nach Halbjahreszahlen verbuchten deutlichen Verluste etwas ein. Bei Vodafone überschatteten die Sorgen um das Deutschland-Geschäft den Jahresendspurt des Mobilfunkers. Die Aktien sackten um mehr als 7 Prozent ab.

Im europäischen Branchentableau gaben die Autobauer und -zulieferer, die besonders stark unter Zöllen leiden, moderat nach - eine Stabilisierung nach dem Kursrutsch am Montag fiel schwer. Dagegen erholte sich der Technologiesektor . STMicroelectronics legten im Sog positiver aufgenommener Geschäftszahlen des Konkurrenten Infineon um fast 2 Prozent zu./ajx/mis

FR0000131104, US38141G1040, GB0002374006, DE0006231004, NL0000226223, EU0009658145, EU0009658160, EU0009658921, EU0009658681, GB00BH4HKS39, CH0009980894, GB0001383545, CH0244767585