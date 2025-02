Die anhaltende Konsumflaute trifft den Sportartikelmarkt hart und setzt die Puma-Aktie unter Druck, die in den letzten 30 Tagen rund 34 % an Wert verloren hat. Während Analysten von UBS und JPMorgan vorsichtig bleiben, hält die Baader Bank an ihrer Kaufempfehlung fest, senkt jedoch das Kursziel. Trotz der aktuellen Unsicherheiten setzt Puma auf Expansion und Nachhaltigkeit, um langfristig wieder Wachstum zu generieren.Konsumflaute belastet ...

