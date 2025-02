DJ XETRA-SCHLUSS/DAX noch etwas erholt - Infineon schießen nach oben

DOW JONES--Der deutsche Aktienmarkt hat sich am Dienstag noch etwas vom jüngsten Rücksetzer erholt. Der DAX zog um 0,4 Prozent auf 21.506 Punkte an. Auf der Gewinnerseite schossen Infineon nach ihrem Zahlenwerk zweistellig nach oben. Mit Blick auf den Gesamtmarkt hieß es, die laufende Erholung sollte nicht überbewertet werden, die Stimmung bleibe von der Diskussion um die US-Zollpläne belastet. Die Unsicherheit zeigte sich auch im Goldpreis: Die Feinunze Gold war am Nachmittag mit zeitweise gut 2.845 Dollar so teuer wie nie zuvor.

Während US-Präsident Donald Trump die angedrohten zusätzlichen Zölle auf Importe aus Mexiko und Kanada zunächst für einen Zeitraum von 30 Tagen ausgesetzt hat, scheint mit China keine schnelle Einigung gefunden worden zu sein. Auch wenn der angedrohte Zoll mit 10 Prozent am unteren Ende der Eskalationsskala liegt, scheint ein Handelskrieg wahrscheinlich.

Infineon profitiert vom starken Dollar

Infineon hat für die Analysten von Warburg starke Geschäftszahlen für das erste Quartal vorgelegt und die Prognose für das Geschäftsjahr 2025 nach oben angepasst. Dabei habe der starke US-Dollar eine entscheidende Rolle gespielt. Der Umsatz im Auftaktquartal lag mit 3,4 Milliarden Euro klar über den Erwartungen und auch über der Prognose von 3,2 Milliarden Euro. Rund die Hälfte des positiven Effekts sei auf den starken Dollar zurückzuführen. Infineon gewannen 10,4 Prozent.

Gestützt worden ist der DAX auch von SAP, die 1,6 Prozent gewannen und mit 267,30 Euro schon wieder in der Nähe des jüngsten Allzeithochs schlossen. In der neuen Rangliste für den paneuropäischen Blue-Chip-Index Stoxx-50 haben die Aktien von SAP nun Novo Nordisk überholt und sind damit auf Platz 2 vorgerückt, nur ASML sind noch höher kapitalisiert.

Die Geschäftszahlen für das vierte Quartal von Siltronic sind mehr oder weniger wie erwartet ausgefallen, allerdings wird die Dividende noch viel stärker gekürzt als geschätzt. Der Ausblick lese sich vorsichtig, so werde das erste Halbjahr 2025 deutlich unter dem zweiten Halbjahr 2024 erwartet, Besserung sei auch für das kommende Jahr nicht in Sicht, so ein Händler. Der Kurs stürzte um 8,1 Prozent ab.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 21.505,70 +0,4% +8,05% DAX-Future 21.604,00 +0,5% +8,14% XDAX 21.507,54 +0,5% +8,46% MDAX 26.420,99 +0,1% +3,36% TecDAX 3.726,10 +1,2% +8,97% SDAX 14.485,34 +0,3% +5,67% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 133,19 +15 YTD - bezogen auf Schlusskurs Vortag Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 17 22 1 3.418,7 63,3 80,8 MDAX 25 23 2 452,8 23,6 31,2 TecDAX 12 16 2 1.143,0 27,6 21,0 SDAX 38 27 5 101,5 7,1 8,7 ===

