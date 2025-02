EQS-Ad-hoc: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

BHB Brauholding Bayern-Mitte AG: BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor



04.02.2025 / 19:47 CET/CEST

VERÖFFENTLICHUNG VON INSIDERINFORMATIONEN NACH ARTIKEL 17 DER VERORDNUNG (EU) Nr. 596/2014 Ad-hoc-Mitteilung gemäß Artikel 17 MAR BHB Brauholding Bayern-Mitte AG Manchinger Strasse 95, 85053 Ingolstadt (ISIN DE000A1CRQD6 / WKN A1CRQD) Segment m:access Börse München BHB Brauholding Bayern-Mitte AG legt vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vor: Vorläufiges EBIT für 2024 beträgt - 236 TEUR und liegt unterhalb der prognostizierten Bandbreite von 470 bis 500 TEUR.

Die Gesamtumsatzerlöse betragen voraussichtlich 18,3 Mio. EUR und liegen in der prognostizierten Bandbreite für den Umsatz 2024.

Der Konzernbilanzgewinn beträgt 14 TEUR und der Konzernjahresfehlbetrag - 288 TEUR. Ingolstadt, 04.Februar 2025 Das EBIT der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG (BHB AG) betrug im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich - 236 TEUR (2023: 409 TEUR) und liegt unter der prognostizierten Bandbreite von 470 bis 500 TEUR. Das EBITDA (Jahresergebnis vor Zinsergebnis, Ertragssteuern und Anlagenabschreibungen) beträgt voraussichtlich 1,6 Mio. EUR (2023: 2,1 Mio. EUR), das entspricht einer EBITDA-Marge von 8,9 % (2023: 11,2 %) und liegt unter der prognostizierten Bandbreite. Der Gesamtumsatz liegt im Geschäftsjahr 2024 bei voraussichtlich 18,3 Mio. EUR (2023: 18,8 Mio. EUR). Dies liegt in der prognostizierten Bandbreite für den Umsatz 2024. Der Gesamtabsatz für 2024 beläuft sich auf 196.100 Hektoliter (2023: 209.200 Hektoliter) und liegt damit leicht unter der prognostizierten Bandbreite für den Absatz 2024. Ausschlaggebend für die Absatzabschmelzung waren die niedrigeren Absätze im Bereich Handel und Sondergeschäfte, während bei den Gastronomieumsätzen und beim Export nach Italien Zuwächse zu verzeichnen waren. Die Absatzentwicklung in 2024 blieb insbesondere aufgrund fehlender Sondergeschäftsumsätze unter den Erwartungen zurück. Der Konzernbilanzgewinn beläuft sich auf 14 TEUR (2023: 245 TEUR) und der vorläufige Konzernjahresfehlbetrag auf - 288 TEUR (2023: Konzernjahres-überschuss von 235 TEUR) Die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 sind ungeprüft. Die Geschäftszahlen der BHB für das Geschäftsjahr 2024 werden am 19.03.2025 veröffentlicht. Unternehmensprofil Die BHB Brauholding Bayern-Mitte AG ist seit Juli 2010 im Segment m:access der Münchener Börse notiert. Die vorläufige Berechnung des Eigenkapitals zum 31.12.2024 beträgt 10,65 Mio. EUR, was einer Eigenkapitalquote von 64 % entspricht und belegt die solide Finanzstruktur der BHB Brauholding AG - ein entscheidender Wettbewerbsvorteil im fortschreitenden Konsolidierungsprozess der Brauereibranche. Die Brauerei Herrnbräu GmbH ist eine 100%ige Tochter der BHB Brauholding Bayern-Mitte AG. Die Wurzeln der Brauerei HERRNBRÄU reichen bis ins Jahr 1527 zurück. Durch die Fusion mit Danielbräu zur Actienbrauerei im Jahre 1873 sowie dem Zusammenschluss mit dem Bürgerlichen Brauhaus im Jahre 1899 befindet sich HERRNBRÄU seit dieser Zeit unter dem Dach unserer Aktiengesellschaft. Der BHB Konzern hat sich als traditioneller bayerischer Bierspezialist mit besonderem Schwerpunkt auf Weißbierspezialitäten etabliert. Das heutige gesamte Markenportfolio umfasst 10 Weißbier-, 29 untergärige Bierspezialitäten und 4 Biermischgetränke. Mit Bernadett Brunnen bietet die HERRNBRÄU GmbH auch eine große Vielfalt an Mineralwasser und alkoholfreien Erfrischungsgetränken an. 16 verschiedene Sorten stehen als Durstlöscher bereit. Allen Produkten gemein sind die Reinheit sowie die mehrfach prämierte, ausgezeichnete Qualität. Weitere Informationen unter: www.bhb-ag.de Kontakt : Franz Katzenbogen Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 205 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: franz.katzenbogen@bhb-ag.de Gerhard Bonschab Vorstandsmitglied Tel: +49 (0)841 631 201 Fax: +49 (0)841 631 211 E-Mail: gerhard.bonschab@bhb-ag.de



