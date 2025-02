Die Merck-Aktie verzeichnete am Handelstag einen spürbaren Rückgang und setzte damit ihren jüngsten Abwärtstrend fort. Im XETRA-Handel rutschte der Kurs um 1,7 Prozent auf 141,95 Euro ab, nachdem das Papier bereits bei Handelsbeginn mit 143,90 Euro schwächer gestartet war. Im Tagesverlauf wurden insgesamt 122.144 Aktien gehandelt, wobei der Tiefststand bei 141,75 Euro lag. Besonders bemerkenswert ist der deutliche Abstand zum 52-Wochen-Hoch von 177,00 Euro, das Ende August erreicht wurde - aktuell notiert die Aktie knapp 20 Prozent unter diesem Niveau.

Positive Geschäftsentwicklung trotz Kursschwäche

Trotz der aktuellen Kursschwäche zeigt sich das operative Geschäft des Unternehmens in robuster Verfassung. Im jüngsten Quartal konnte Merck den Gewinn je Aktie auf 1,86 Euro steigern, was einer deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 1,70 Euro entspricht. Auch der Umsatz entwickelte sich positiv und stieg um 1,8 Prozent auf 5,27 Milliarden Euro. Für das laufende Geschäftsjahr erwarten Analysten einen Gewinn von 8,73 Euro je Aktie und prognostizieren eine Dividendenerhöhung auf 2,33 Euro, gegenüber 2,20 Euro im Vorjahr. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 183,14 Euro, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial signalisiert.

