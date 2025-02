FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISINGREAT EAGLE GOLD CORP. GI8 CA39032G1046AB/FROM ONWARDS 04.02.2025 20:31 CET