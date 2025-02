Monroe Capital LLC ("Monroe") gab heute bekannt, dass es seine Plattform mit der Ernennung von Galen Fu zum Director, Business Development, auf Australien ausgeweitet hat. Fu wird im Büro des Unternehmens in Sydney, Australien, tätig sein und für die Kundenbetreuung und Kapitalbeschaffung in ganz Australien verantwortlich sein.

Fu verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kapitalbeschaffung, Portfoliomanagement und Bankwesen im asiatisch-pazifischen Raum. Vor seiner Tätigkeit bei Monroe war er als Director im Capital Markets Team bei Hines Investment Management tätig, wo er für die Geschäftsentwicklung und die Beziehungen zu Investoren in ganz Australien verantwortlich war. Zuvor hatte er Positionen bei MaxCap Investment Management (einer Tochtergesellschaft von Apollo Global Management), der Westpac Bank und der ANZ Bank inne. Fu erwarb seinen Bachelor of Arts in Handel und Wirtschaft an der University of New South Wales.

"Wir haben mehrere langjährige Kommanditisten in Australien und freuen uns auf unser weiteres strategisches Wachstum und unsere Expansion in Australien", sagte Zia Uddin, President von Monroe Capital. "In den letzten Jahren haben australische Investoren verstärkt Interesse und Wertschätzung für die Monroe-Plattform und die Anlageklasse der privaten Kredite gezeigt. Wir haben die großartige Gelegenheit, unsere Präsenz auf diesem bedeutenden Markt auszubauen."

"Wir freuen uns sehr, Galen in das Team von Monroe Capital aufzunehmen", sagte Alex Kim, Head of Asia von Monroe Capital. "Galen ist eine großartige Ergänzung, um unsere Bemühungen zu vertiefen und das Engagement von Monroe Capital für die australische Investorenbasis und den australischen Markt zu demonstrieren. Seine Erfahrung und seine Beziehungen werden unsere Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern und Investoren in der Region verbessern."

Über Monroe Capital

Monroe Capital LLC ("Monroe") ist ein führendes Vermögensverwaltungsunternehmen, das sich auf private Kreditmärkte in verschiedenen Strategien spezialisiert hat, darunter Direktkredite, Technologiefinanzierung, Risikokapital, opportunistische, strukturierte Kredite, Immobilien und Eigenkapital. Seit 2004 bietet das Unternehmen erfolgreich Kapitallösungen für Kunden in den USA und Kanada an. Monroe ist stolz darauf, Geschäftsinhabern, dem Management sowie privaten und unabhängigen Geldgebern ein wertschöpfender und benutzerfreundlicher Partner zu sein. Die Plattform von Monroe bietet eine Vielzahl von Anlageprodukten für institutionelle und vermögende Anleger mit dem Schwerpunkt auf der Erzielung hochwertiger "Alpha"-Renditen unabhängig von Geschäfts- oder Konjunkturzyklen. Das Unternehmen hat ihren Hauptsitz in Chicago und unterhält 11 Büros in den Vereinigten Staaten, Asien und Australien.

Monroe wurde sowohl von Branchenkollegen als auch von Investoren mit verschiedenen Preisen ausgezeichnet, darunter: Inc.s 2024 Founder-Friendly Investors List; Private Debt Investor als 2023 Lower Mid-Market Lender of the Decade, 2023 Lower Mid-Market Lender of the Year, 2023 CLO Manager of the Year, Americas; Global M&A Network als 2023 Lower Mid-Markets Lender of des Jahres, USA; DealCatalyst als bester CLO-Manager des Jahres 2022; Korean Economic Daily als 2022 Best Performance in Private Debt Mid Cap; Creditflux als 2021 Best U.S. Direct Lending Fund; und Pension Bridge als 2020 Private Credit Strategy of the Year. Weitere Informationen und wichtige Haftungsausschlüsse finden Sie unterwww.monroecap.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250204664982/de/

Contacts:

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Zia Uddin

Monroe Capital LLC

312-523-2374

zuddin@monroecap.com



Jeremy Milner

BackBay Communications

401-862-9422

jeremy.milner@backbaycommunications.com



Sophie Sophaon

SEC Newgate

+852 6112 7553

sophie.sophaon@secnewgate.hk