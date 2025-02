NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 87 auf 90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Anke Reingens sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einem ermutigenden Jahresabschluss der französischen Großbank. Eine gesteigerte Geschäftsdynamik vor Rückstellungen im vierten Quartal schaffe mehr Vertrauen in die Aussichten für 2025, schrieb sie. Damit begründete sie auch ihre gestiegenen Schätzungen und das neue Kursziel./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 14:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 14:41 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104