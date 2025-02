NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Iberdrola auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Analyst Fernando Garcia aktualisierte sein Bewertungsmodell für den spanischen Versorger vor dessen Quartalsbericht am 27. Februar. Er sei zuversichtlich, dass Iberdrola das selbst gesteckte Ziel für den Nettogewinn habe erfüllen können, schrieb er in einer am Dienstag vorliegenden Studie. 2025 sehe es für den Versorger wegen der sich verbessernden Bedingungen für Wasserkraft in Spanien außerdem zunehmend besser aus./ck/heVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 14:22 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 14:22 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: ES0144580Y14