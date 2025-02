ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BNP Paribas von 66,20 auf 70,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jason Napier hob seine Ergebnisschätzungen am Dienstagabend in Reaktion auf die Zahlen um bis zu 7 Prozent an. Er bleibt aber trotz der niedrigen Bewertung an der Seitenlinie und will zunächst klarere Signale hinsichtlich des Umbaus der Franzosen abwarten./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 04.02.2025 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.02.2025 / 22:16 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: FR0000131104