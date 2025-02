EQS-News: WeGrow AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

WeGrow erhält ersten Auftrag für KiriBloX®: Gebäudeaufstockung mit nachhaltigem Holzbausystem in Nordrhein-Westfalen



05.02.2025 / 08:00 CET/CEST

Tönisvorst, 5. Februar 2025 - Die KIRITEC GmbH, ein Unternehmen der WeGrow-Gruppe, hat ihren ersten Auftrag für das innovative Holzbausystem KiriBloX® erhalten. In Nordrhein-Westfalen wird ein bestehendes Gebäude mit den nachhaltigen KiriBloX®-Wandelementen aufgestockt. Nur wenige Wochen nach der offiziellen Produkteinführung auf der BAU-Messe 2025 in München stellt dieser Auftrag einen wichtigen Meilenstein für die Marktdurchdringung des ressourcenschonenden Bausystems dar. Die für KiriBloX® verwendeten Kiribäume wachsen auf nachhaltigen Plantagen außerhalb des Waldes und ermöglichen eine ressourcenschonende Holzverarbeitung. Der erste KiriBloX®-Auftrag umfasst die geplante Aufstockung eines Wohngebäudes in NRW. Dank der modularen und besonders leichten Bauweise eignet sich das System ideal für solche Erweiterungen, da das geringe Eigengewicht statische Vorteile bietet und den Bauprozess erleichtert. Zudem ermöglicht der hohe Vorfertigungsgrad eine schnelle und effiziente Montage vor Ort. Peter Diessenbacher, Geschäftsführer der KIRITEC GmbH, betont: "Dieser erste Auftrag ist für mich etwas ganz Besonderes, denn das Holz, aus dem unsere KiriBloX®-Module gefertigt werden, stammt von Bäumen, die wir selbst mit unserem Team vor nur wenigen Jahren gepflanzt haben - mit dem Ziel, sie für ökologisch und ökonomisch sinnvolle Anwendungen einzusetzen. Zu wissen, dass dieses Holz nun in einem ersten realen Bauprojekt Verwendung findet, ist ein großartiger Moment. Dass wir nur wenige Wochen nach unserer Markteinführung bereits den ersten Auftrag erhalten haben, zeigt nicht nur das enorme Potenzial von KiriBloX® für nachhaltiges Bauen, sondern auch, dass wir mit unserer Vision einer ressourcenschonenden, zirkulären Bauweise auf dem richtigen Weg sind." Die KiriBloX® bestehen aus Kiriholz, das in nachhaltiger Plantagenwirtschaft innerhalb von nur drei Jahren heranwächst. Die massiven Holzmodule werden ohne Leime oder Metalle gefertigt und sind vollständig wiederverwendbar. Dank dieser Eigenschaften tragen sie zu einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft bei und reduzieren den CO 2 -Fußabdruck von Bauprojekten erheblich. Darüber hinaus erfüllt das KiriBloX®-System hohe bauliche Anforderungen: Die Materialprüfanstalt MFPA Leipzig hat die Feuerwiderstandsklasse REI 90 bestätigt, sodass es vielseitig einsetzbar ist. Auch in Bezug auf Statik und Wärmeschutz überzeugt das System mit ausgezeichneten Prüfergebnissen. https://wegrow.de/presse/pressefotos



Über die WeGrow AG

Die WeGrow-Gruppe ist ein nachhaltiger Produzent von ökologischem Holz sowie Entwickler von zirkulären Massivholz-Bausystemen und hilft damit, die Lücke zwischen der wachsenden Holznachfrage insbesondere aus dem Bausektor und dem anhaltend hohen globalen Waldverlust zu begrenzen. Als Europas führender nachhaltiger Kiriholz-Produzent deckt die WeGrow-Gruppe die gesamte Wertschöpfungskette ressourcenschonender Holzwirtschaft für den Kiribaum, den vermutlich am schnellsten wachsenden Baum der Welt, ab: von Jungpflanzenzüchtung und -produktion (Geschäftsbereich Plants) über nachhaltige Holzproduktion (Geschäftsbereich Timber Farming) bis hin zu Holzverarbeitung und -handel (Geschäftsbereich Timber Products). Dank der umfassenden Entwicklungskompetenz seit 2009 verfügt WeGrow über vier patentierte Kiribaum-Hybridsorten, die durch verkürzte Anbauzeiten die Effizienz sowie Wirtschaftlichkeit der Holzproduktion steigern. Mit der eigenen Kiribaum-Hybridsorte NordMax21® gelang es WeGrow, den Kiribaum erstmals auch in Deutschland erfolgreich für die nachhaltige Holzproduktion anzubauen. Aktuell werden Kunden in 47 Ländern auf fünf Kontinenten mit Jungpflanzen beliefert. Über ihr grünes Geschäftsmodell trägt die WeGrow-Gruppe kontinuierlich dazu bei, das weltweite Holzangebot zu vergrößern: nachhaltig, schnell, nicht-invasiv und außerhalb von Wäldern.



Kontakt

PRESSE

WeGrow AG

Allin Gasparian

Kehn 20

47918 Tönisvorst

Tel.: +49 (0)2156 48498-10

Mobil: +49 (0)177 957 96 90

E-Mail: presse@wegrow.de FINANZPRESSE

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair, Linh Chung

Haidelweg 48

81241 München

Tel.: +49 (0)89 8896 906-25

E-Mail: linh.chung@linkmarketservices.eu



