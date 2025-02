DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:INSTRUMENT NAME Waehrung/Currency ISIN BIS/UNTILFIDCLEANENERETF DLA EUR IE0002MXIF34 BAW/UFNFIDEVFUTTRAETF DLA EUR IE0009MG7KH8 BAW/UFNFIDDIGHEALTHETF DLA EUR IE000BPQIAA3 BAW/UFNFIDCLOUDCOMPETF DLA EUR IE000M0ZXLY9 BAW/UFNFIDMETAVERSEETF DLA EUR IE000TLLSP66 BAW/UFN