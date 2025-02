Kopenhagen, Dänemark (ots/PRNewswire) -Eine Brustkrebsdiagnose verändert das Leben der Betroffenen auf einen Schlag, und der Weg durch die Behandlung kann oft überfordern. Von der Bewältigung komplexer Therapien über die Bewältigung von Nebenwirkungen bis hin zum Kontakt mit Ärzten und Pflegepersonal - Patientinnen stehen praktisch täglich vor großen Herausforderungen. Um diese Herausforderungen besser zu bewältigen, stellt Dawn Health in Zusammenarbeit mit Novartis jetzt Cora BC vor, eine innovative App, die alle Brustkrebspatientinnen und ihre Angehörigen unabhängig von ihrem Stadium oder der Art ihrer Behandlung auf ihrem Weg unterstützen soll.Cora BC gibt Patientinnen Instrumente an die Hand, mit denen sie ihren Gesundheitszustand verfolgen können, und bietet ihnen Klarheit und Einblick in ihre Erfahrungen. Durch regelmäßige Gesundheitschecks und die Visualisierung des Fortschritts in intuitiven Diagrammen können Nutzerinnen ihren Weg durch die medizinischen Instanzen besser nachvollziehen und erhalten das Gefühl, mehr Kontrolle darüber zu haben. Die App wird personalisierte Erinnerungen an die Einnahme von Medikamenten und an Termine enthalten, die Patientinnen dabei helfen, wichtige Gewohnheiten und Routinen zu entwickeln und aufrechtzuerhalten, damit sie besser in der Lage sind, die mehrjährigen Behandlungen durchzuhalten.Angesichts der Tatsache, dass jede Behandlung und jede Patientin einzigartig ist, stellt Cora BC personalisierte Inhalte bereit, die auf die Bedürfnisse und Erfahrungen der jeweiligen Patientin zugeschnitten sind. Die App geht auf häufige Probleme ein und bietet umsetzbare Ratschläge, so dass Patientinnen bei Bedarf Zugang zu aussagekräftigen Informationen haben. Über den reinen Informationsaspekt hinaus hilft Cora BC Nutzerinnen, sich zu organisieren, indem sie Tagebucheinträge vornehmen und sich auf Konsultationen vorbereiten können, was produktivere und fundiertere Gespräche mit dem medizinischen Personal ermöglicht."Cora BC ist mehr als ein Hilfsmittel - es ist ein Schritt zu einer besseren Pflege", sagte Alexander Mandix Hansen, CEO von Dawn Health. "Durch die Partnerschaft mit Novartis stellen wir sicher, dass Brustkrebspatientinnen Zugang zu den Ressourcen und der Unterstützung haben, die sie brauchen, um sich gesehen und gehört zu fühlen und bestmögliche Ergebnisse zu erzielen. Die App spiegelt unser gemeinsames Engagement für Innovation und patientenorientierte Pflege wider."Cora BC wird zunächst in Deutschland eingeführt, in Kürze sollen dann Großbritannien, Kanada, Australien und andere Märkte folgen. Mit Cora BC steht vielen Patientinnen eine leicht zugängliche und sehr hilfreiche Lösung zur Verfügung. Die App ist zwar nicht dazu gedacht, medizinische Ratschläge, Diagnosen oder Behandlungsempfehlungen zu geben, sie dient jedoch als leistungsstarke Ressource zur Organisation der Pflege und zur Stärkung der Kommunikation zwischen Patientinnen, Ärzten und Pflegepersonal.Die Markteinführung baut auf der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen Dawn Health und Novartis nach der Entwicklung von Ekiva MS und Ekiva PNH auf und unterstreicht das Potenzial der digitalen Gesundheit, die Versorgung von Menschen mit chronischen Erkrankungen positiv zu verändern. Weitere Informationen über Cora BC finden Sie unter www.cora-bc.com.Informationen zu Dawn HealthDawn Health ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Gesundheit und hat sich auf die Entwicklung von Software als Medizinprodukt (SaMD) und digitale Therapeutika (DTx) spezialisiert. Die Dawn Health-Produktplattform beschleunigt die Markteinführung digitaler Lösungen und treibt Innovationen voran, um das Leben von Menschen mit chronischen Erkrankungen positiv zu verändern. Durch enge Partnerschaften mit der Life-Science-Industrie entwickelt Dawn Health digitale Gesundheitsprodukte, die die Patientenversorgung durch einen empathischen und menschenzentrierten Ansatz transformieren.DHDK_CORABC1.0_003 V0globalpress@dawnhealth.comKontakt:Christopher Kold+45 53 65 31 64globalpress@dawnhealth.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2611451/Dawn_Health_AS_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/dawn-health-und-novartis-starten-cora-bc-zur-unterstutzung-von-brustkrebsbehandlung-302367460.htmlOriginal-Content von: Dawn Health A/S, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175549/5964328