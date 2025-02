Die Pharmagesellschaft Roche verzeichnet einen bedeutenden Erfolg an der Börse, nachdem die US-Arzneimittelbehörde FDA grünes Licht für das innovative Augenimplantat Susvimo gegeben hat. An der Schweizer Börse SIX reagierten die Anleger positiv auf diese Nachricht, was zu einem Kursanstieg von 0,91 Prozent auf 288,60 Franken führte. Das neue Medikament, das für die Behandlung des diabetischen Makulaödems zugelassen wurde, stützt sich auf überzeugende Ergebnisse der Phase-III-Studie Pagoda. Diese klinische Studie demonstrierte eine nachhaltige Verbesserung des Sehvermögens bei betroffenen Patienten. Das nachfüllbare Implantat, das chirurgisch ins Auge eingesetzt wird, ermöglicht eine präzise Dosierung des Wirkstoffs Ranibizumab und könnte für die weltweit mehr als 29 Millionen betroffenen Erwachsenen eine vielversprechende Behandlungsoption darstellen.

Aktie mit deutlichem Aufwärtspotenzial

Die positive Marktreaktion spiegelt sich auch in der längerfristigen Kursentwicklung wider. Vom 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF hat sich die Aktie mittlerweile um beachtliche 34,95 Prozent erholt. Mit dem aktuellen Kursniveau nähert sich das Papier seinem 52-Wochen-Hoch von 289,60 CHF an, was weiteres Steigerungspotenzial von 0,80 Prozent bedeutet. Analysten prognostizieren für das laufende Geschäftsjahr eine Dividendenausschüttung von 9,93 CHF je Aktie, was eine Steigerung gegenüber der Vorjahresdividende von 9,70 CHF darstellt.

