Bechtle hat vorläufige Zahlen für das vierte Quartal vorgelegt. Die Investitionszurückhaltung deutscher Mittelständler belastet den IT-Spezialisten. Doch für die zweite Jahreshäflte sehen Analysten wieder bessere Zeiten.Die Aktien des IT-Dienstleisters Bechtle setzen ihre Erholung fort. Die Bodenbildung der Aktie nimmt langsam Gestalt an, nachdem die Papiere Mitte Januar auf ein Mehrjahrestief unter 29 Euro gefallen waren. In den vergangenen 12 Monaten beläuft sich das Minus auf über 30 Prozent. Auf den Corona-bedingten IT-Boom folgte für den IT-Konzern aus Neckarsulm die Flaute - und mit ihr ein massiver Kursverfall. Noch immer notiert die Aktie weniger als halb so hoch wie ihr Rekordhoch …