Energieunternehmen in ganz Skandinavien und Westeuropa, einschließlich des Vereinigten Königreichs, profitieren von der modularen Software von Hansen Trade, die auf der E-World 2025 vorgestellt wird

MELBOURNE, Australien, Feb. 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hansen Technologies (ASX:HSN), ein weltweit führender Anbieter von Software und Dienstleistungen für die Energie-, Versorgungs-, Kommunikations- und Medienbranche, freut sich, ein deutliches und anhaltendes Wachstum für Hansen Trade bekanntzugeben. Aufgrund der einzigartigen Fähigkeiten der Lösung, der fortschrittlichen Automatisierungs-Tools und der nachgewiesenen Erfolgsbilanz ist Hansen Trade zunehmend die erste Wahl für Energiehändler auf den Day-Ahead-, Intraday- und Ancillary-Service-Märkten. Hansen wird seine Lösungen für den Energiehandel und das Datenmanagement auf der E-World vorstellen, die vom 11. bis 13. Februar in Essen stattfindet.

Hansen Trade wurde entwickelt, um Handelsstrategien und die allgemeine Marktleistung zu verbessern. Die Lösung hilft Unternehmen, ihre Aktivitäten im Zuge der aufkommenden Multi-Market-Optimierung auf mehrere Märkte gleichzeitig auszudehnen. Im vergangenen Jahr haben neue Kunden wie Stockholm Exergi und andere Unternehmen in Norwegen, Schweden und dem Vereinigten Königreich Hansen Trade eingeführt. Gleichzeitig vertieft Hansen weiter seine Geschäftsbeziehungen zu zahlreichen bestehenden Kunden, die ihre Toolkits um Hansen Trade-Module erweitern, darunter Bixia, Fortum, Malarenergi, Skellefteå Kraft, Tampereen Energiaund Varberg Energi.

"Der Energiehandelsmarkt ist einer der dynamischsten Märkte der Welt. Daher ist ein klarer Fokus auf die Entwicklung und Bereitstellung innovativer Lösungen erforderlich, die den Unternehmen helfen, so wettbewerbsfähig wie möglich zu sein", erklärt David Castree, President, Energy & Utilities Division von Hansen. "Wir freuen uns, dass sich so viele Unternehmen in ganz Europa und Skandinavien an Hansen und Hansen Trade wenden, um sich auf diesem sich schnell entwickelnden Markt zurechtzufinden."

Mit einer intuitiven, benutzerfreundlichen Oberfläche und robusten Automatisierungs-Tools optimiert Hansen Trade die Handelsabläufe durch seine nahtlose Integration mit wichtigen Handelsplätzen wie EPEX SPOT, Nord Pool und den Märkten der Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB). Hansen Trade maximiert die Nutzung und Leistung von Anlagen und verbessert die betriebliche Flexibilität für die wachsende Community der Bilanzgruppenverantwortlichen (BGV). Die ausgesprochene Flexibilität und starke Leistung von Hansen Trade erfreuen sich großer Beliebtheit bei Kunden, von denen viele jetzt die Nutzung der Software auf neue Regionen und Märkte ausweiten und zusätzliche Betriebsszenarien entwickeln.

"Es ist schon immer unser Ziel gewesen, den Energiehändlern die besten Tools an die Hand zu geben, um auf diesem schnelllebigen Markt erfolgreich zu sein", fügt Castree hinzu. "Die Dynamik, die wir derzeit erleben, spiegelt das Engagement unseres Teams und die Partnerschaften wider, die wir mit unseren Kunden pflegen. Wir freuen uns auf die Zukunft und darauf, wie wir weiterhin ein innovativer Partner erster Wahl sein können."

Auf der E-World 2025schließt sich Hansen mit Powercloud zusammen, dem kürzlich erworbenen und für den deutschen Markt optimierten Billing-Plattform-Anbieter. Besucher können sich an einem Stand über pragmatische Lösungen für die kritischen Herausforderungen in der gesamten Wertschöpfungskette des Energiemarktes informieren, diskutieren und debattieren - vom Energiehandel und Datenmanagement bis hin zur Kundenabrechnung, Marktkommunikation und Erfüllung gesetzlicher Auflagen.

Über Hansen Trade

Als Teil der Hansen Suite for Energy & Utilitiesist Hansen Tradeeine cloud-basierte modulare SaaS-Lösung, die entwickelt wurde, um die Anforderungen an Skalierbarkeit und Flexibilität des sich entwickelnden Energiehandelsmarktes zu erfüllen. Als führende Softwareplattform für Energiehändler auf den kurzfristigen physischen Märkten Europas ermöglicht Hansen Trade seinen Kunden, Handelspositionen zu automatisieren, Ausgleichskosten zu minimieren, die Anlagenleistung zu optimieren und die Day-Ahead-, Intraday- und Ancillary-Service-Märkte fachkundig zu steuern. Hansen Trade genießt das Vertrauen von Energiefachleuten in Skandinavien und ganz Europa und setzt sich für Innovation und Kundenerfolg ein.



Weitere Informationen finden Sie unter: www.hansencx.com