Der britische Pharmakonzern Glaxo Smith Kline (GSK) hat am Mittwoch ein besser als erwartetes viertes Quartal gemeldet und seine Umsatzprognose für 2031 auf knapp 50 Milliarden US-Dollar angehoben. Die GSK-Aktie sprang im Handel um fast 6 Prozent nach oben. Zudem kündigte das in London notierte Unternehmen Aktienrückkäufe in Höhe von 2 Milliarden Pfund (2,5 Milliarden US-Dollar) innerhalb der nächsten 18 Monate an. Um Schwächen im Impfstoffgeschäft auszugleichen, setzt das Unternehmen verstärkt auf Investitionen in Spezialmedikamente. Analysten sehen die starken Quartalsergebnisse, die optimistische Prognose und das Rückkaufprogramm als klare positive Signale für Investoren. GSK übertraf …