FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Johannes Schaller sieht in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar nach starken Quartalszahlen "Licht am Ende des Tunnels". Die Münchner könnten ihre Ziele im weiteren Geschäftsjahresverlauf womöglich nochmals aufstocken./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2025 / 08:02 / CET

DE0006231004