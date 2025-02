© Foto: Symbolbild von Marcel Strauß auf Unsplash

Die Mercedes-Benz-Aktie sorgt gerade für Gesprächsstoff. Einerseits läuft der Absatz in China rund, andererseits drücken US-Zölle und politische Unsicherheiten auf die Stimmung. Wie geht es mit dem Kurs weiter? Ist jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg? Wir schauen uns für Sie die Zahlen, die Charttechnik und die Einschätzungen der Analysten genauer an.

Mercedes-Benz hat sich in den letzten Jahren trotz wirtschaftlicher Turbulenzen wacker geschlagen. Vor allem der chinesische Markt läuft wie geschnitten Brot. Im vierten Quartal 2024 legte der Absatz dort kräftig zu - eine echte Überraschung, die die Bilanz aufpoliert hat.

Aber es gibt auch Gegenwind von Seiten westlich des großen Teichs. Neue US-Zölle auf europäische Autos könnten der gesamten Branche Probleme bereiten. Während vor allem US-Hersteller mit steigenden Kosten kämpfen, sehen Analysten deutsche Premiumanbieter wie Mercedes-Benz dennoch vergleichsweise stabil.

Und was sagen die Experten? Nun, die Meinungen gehen auseinander: Die Deutsche Bank hält die Aktie mit einem Kursziel von 105 Euro für einen klaren Kauf, während Bernstein Research mit einem Ziel von 60 Euro deutlich zurückhaltender ist.

Charttechnik: Steiler Anstieg oder Sackgasse?

Die Kursentwicklung der Mercedes-Benz-Aktie war zuletzt eine wildes, unruhiges hin und her. Nach einem Tiefpunkt von 50,20 Euro im Herbst/Winter 2024 konnte sie sich wieder in Richtung 60 Euro aufrappeln, doch jetzt ist der Schwung erst mal erneut raus. Aktuell dümpelt die Aktie bei rund 56 Euro und kämpft mit hartnäckigen Widerständen.

Besonders die 200-Tage-Linie erweist sich als echter Prüfstein. Sollte der Kurs nachhaltig darüber ausbrechen, könnte das ordentlich Aufwärtspotenzial freisetzen. Aber Vorsicht: Fällt die Aktie unter die 55-Euro-Marke, wäre das mitunter ein ziemlich deutliches Verkaufssignal, auf alle Fälle aber ein weiteres Warnsignal. Momentum-Indikatoren wie der RSI zeigen derzeit ein neutrales bis leicht positives Bild, aber das kann sich schon in den kommenden Tagen wieder neutralisieren, oder gar wenden.

Quo vadis Mercedes-Aktie?

Die Mercedes-Benz-Aktie hat durchaus Potenzial wieder in Richtung 65-70 Euro durchzustarten, allerdings nicht ohne Risiko. Fundamentale Daten sprechen für das Unternehmen - vor allem die starke Performance in China. Aber politische Unsicherheiten, insbesondere die US-Zölle, könnten die Kursentwicklung bremsen. Niemand weiß, was Trump oder andere Politiker als nächstes planen, oder auf welche Ideen sie kommen.

Charttechnisch steht die Aktie an einem entscheidenden Punkt. Sollte sie sich über 60 Euro stabilisieren, wäre das ein klares Kaufsignal. Wer schon investiert ist, sollte die 55-Euro-Marke gut im Blick behalten.

Für langfristige Anleger mit Fokus auf Dividenden und ein solides Geschäftsmodell bleibt Mercedes-Benz eine interessante Option. Kurzfristige Trader sollten sich hingegen nicht zu früh aus dem Fenster lehnen und die Marktentwicklung genau beobachten. Moderates "Kaufen" per Stopp-Buy bei 60,50 Euro, mit engem Stopp wäre möglich, aber immer mit Blick auf die geopolitischen Risiken.

Autor: Felix Goldbach, FinanzNachrichten-Redaktion

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.