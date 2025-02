Der Meilenstein Tigo Green Glove umfasst Installationen auf vier Kontinenten, bietet umfassende Unterstützung für gewerbliche und industrielle Kunden (C&I) und wird auf Installateure im Wohnbereich ausgeweitet.

Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) ("Tigo", "Unternehmen"), ein führender Anbieter intelligenter Solar- und Energiesoftwarelösungen, gab heute bekannt, dass Solarinstallateure auf vier Kontinenten mehr als 1.000 Systeme in das Tigo Green-Glove-Programm aufgenommen haben. Das Green-Glove-Programm wurde von Tigo als eine der Hauptsäulen für die Bereitstellung von Total Quality Solar (TQS) durch umfassende Unterstützung in jeder Phase der Bereitstellung von Solarsystemen konzipiert und hat sich schnell zu einer wichtigen Ressource für Solarinstallateure entwickelt, die eine schnellere Planung und Bereitstellung, hochwertigere Installationen, integrierte Ersthelfer-Sicherheit sowie eine verbesserte Systemleistung und -zuverlässigkeit ermöglicht. Während fast 70 der Green-Glove-Einsätze aus dem C&I-Sektor stammen und proaktive Qualitätssicherung in größeren, komplexeren Solaranlagen bieten, erweitert Tigo das Programm nun aktiv für Solaranlagen in Wohngebäuden.

Das Green-Glove-Programm hat die Beziehung zwischen dem Installationsfachmann und dem Solartechnologieanbieter verändert. Durch die Bereitstellung von personalisiertem Support, technischen Ressourcen und bewährten Verfahren für Installateure zur Sicherstellung einer erfolgreichen Projektabwicklung hat das Programm dazu beigetragen, Fehler zu reduzieren, Ausfallzeiten zu minimieren und die Erfahrung der Installateure zu verbessern. Mit dem Fokus auf Qualität von der Systemplanung über die Inbetriebnahme bis hin zum laufenden Betrieb ist das Green-Glove-Programm auch zu einer wichtigen Informationsquelle darüber geworden, wie Tigo-Produkte verbessert werden können, was nun offiziell in den Entwicklungszyklus einfließt.

"Der Green-Glove-Service von Tigo zeigt das Engagement des Unternehmens für einen branchenführenden Kundenservice, der mit unseren Werten und unserer Mission übereinstimmt", sagte Andrew Taft, Einkaufs- und Logistikleiter bei Exel Solar US. "Die engagierte Unterstützung von Tigo hilft unseren Installationspartnern, effizienter zu arbeiten, was zu erfolgreicheren Projekten und zufriedeneren Kunden führt. Letztendlich verbessert diese Partnerschaft die Zuverlässigkeit und Leistung der von uns bereitgestellten Solarsysteme."

Seit Beginn des Programms hat Green Glove weltweit 1.000 Baustellen erreicht, darunter über 700 C&I-Installationen und über 300 Solaranlagen für Wohngebäude. Die regionale Verteilung der Fälle umfasst 47 in Amerika (AMER), 31 in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA), 19 im asiatisch-pazifischen Raum (APAC) und 3 in Lateinamerika (LATAM). Bis heute wurden 55 der Aufträge vollständig abgeschlossen, 45 sind noch in Arbeit.

"Mit dem Green Glove-Programm von Tigo haben wir eine neue Ebene der Zusammenarbeit zwischen Hersteller und Installateur erreicht", sagte Greg Sellers, CEO von Stable Solar. "Die Flexibilität der Tigo-Lösung in Verbindung mit der Vor-Ort-Unterstützung durch Green Glove hat entscheidend dazu beigetragen, dass Eigenheimbesitzer von Solaranlagen hervorragende Ergebnisse erzielen konnten. Das Green-Glove-Programm hat für uns alles verändert."

Der Green-Glove-Prozess beginnt mit einer umfassenden Entwurfsprüfung vor der Installation, bei der die Tigo-Supportmitarbeiter wertvolle Erkenntnisse zur Verbesserung der Systemlayouts und der Komponentenauswahl liefern. Während der Installationsphase stehen Tigo-Vertreter weiterhin zur Verfügung, um Fragen der Installateure in Echtzeit zu beantworten. Nach Abschluss der Installation führt ein Mitglied des Green Glove-Teams eine gründliche Systemüberprüfung durch, moderiert Folgegespräche und gibt laufend Feedback, um zukünftige Installationen zu verbessern.

"Das Green-Glove-Programm ist ein nach außen gerichtetes Zeichen dafür, dass wir uns dem Total-Quality-Solar-Ethos verschrieben haben, das über die Tigo-Mauern hinausgeht und direkt in das riesige Ökosystem der Solarinstallateure hineinreicht, die unsere Produkte einsetzen. Als solches steht das Programm für unser Engagement, dem gesamten Ökosystem, wie Excel Solar und Stable Solar, dabei zu helfen, die bestmöglichen Ergebnisse für ihre Kunden zu erzielen", sagte JD Dillon, Chief Marketing Customer Experience Officer bei Tigo Energy. "Gleichzeitig stärkt es unsere Beziehungen innerhalb der Branche, da viele Installateure für zukünftige Projekte zu Tigo zurückkehren, nachdem sie die umfassende Unterstützung und Partnerschaft, die wir bieten, kennengelernt haben. Green Glove hilft nicht nur ihnen. Es hilft auch uns."

Der Green-Glove-Service wird für Tigo TS4 Flex MLPE (Module Level Power Electronics) sowie für die EI Residential-Solarlösung für die USA und EI Residential-Solarlösung für Europa angeboten.

Weitere Informationen über das Green Glove-Programm und die Anmeldung für eine zukünftige Teilnahme finden Sie auf der Tigo-Energy-Website.

Über Tigo Energy

Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) wurde 2007 gegründet und ist ein weltweit führender Entwickler und Anbieter intelligenter Hardware- und Softwarelösungen, die die Sicherheit verbessern, den Energieertrag steigern und die Betriebskosten von Solarsystemen für Privathaushalte, Gewerbe und Versorgungsunternehmen senken. Tigo kombiniert seine Flex MLPE-Technologie (Module Level Power Electronics) und Solar-Optimizer-Technologie mit intelligenten, cloudbasierten Softwarefunktionen für eine fortschrittliche Energieüberwachung und -steuerung. Tigo MLPE-Produkte maximieren die Leistung, ermöglichen eine Echtzeit-Energieüberwachung und bieten eine schnelle Abschaltung auf Modulebene, die vom Code gefordert wird. Das Unternehmen entwickelt und fertigt auch Produkte wie Wechselrichter und Batteriespeichersysteme für den Markt für Solaranlagen mit Speicher für Privathaushalte. Weitere Informationen finden Sie unter www.tigoenergy.com.

