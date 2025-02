Die Bechtle-Aktie verzeichnete am Mittwoch einen bemerkenswerten Aufschwung im XETRA-Handel und legte um 3,1 Prozent auf 32,56 Euro zu. Im Tagesverlauf erreichte das Wertpapier sogar einen Höchststand von 33,56 Euro, was Anlegern Grund zur Zuversicht gibt. Diese positive Entwicklung erfolgt nach einer längeren Konsolidierungsphase, in der die Aktie noch Anfang Januar ihr 52-Wochen-Tief bei 28,74 Euro markierte. Besonders ermutigend für Investoren sind die jüngsten Analysteneinschätzungen, die ein durchschnittliches Kursziel von 44,72 Euro prognostizieren. Die Baader Bank bekräftigt ihre Kaufempfehlung mit einem noch optimistischeren Kursziel von 50 Euro.

Geschäftsentwicklung zeigt Stabilisierungstendenzen

Die vorläufigen Zahlen für das vierte Quartal 2024 deuten auf eine schrittweise Verbesserung der Geschäftslage hin. Trotz des herausfordernden Marktumfelds konnte Bechtle eine Umsatzsteigerung von 2,17 Prozent auf 1,51 Milliarden Euro verbuchen. Die Profitabilität entwickelte sich dabei leicht besser als von Experten erwartet, auch wenn der Gewinn je Aktie mit 0,45 Euro unter dem Vorjahreswert lag. Für das Gesamtjahr 2024 rechnen Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,97 Euro. Aktionäre dürfen sich zudem auf eine prognostizierte Dividendenerhöhung von 0,70 Euro auf 0,779 Euro freuen.

